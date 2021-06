EM 2021: England – Kroatien im Live-Ticker: Meilenstein für BVB-Star bei Auftaktsieg

Bei der EM 2021 treten die besten Spieler Europas gegeneinander an. Wir zeigen Dir die zehn teuersten Spieler mit dem höchsten Marktwert.

London. Bei der EM 2021 trifft im ersten Spiel der Gruppe D England auf Kroatien. Beide Teams könnten eine große Rolle spielen.

Es kommt zur Neuauflage England – Kroatien: Diese Partie hat eine Vorgeschichte. Im WM-Halbfinale von 2018 setzte sich Kroatien in der Verlängerung durch.

EM 2021: England gegen Kroatien. Foto: Laurence Griffiths / POOL / AFP

EM 2021: England – Kroatien im Live-Ticker!

Gelingt England gegen Kroatien die Revanche und kann seine Favoriten-Stellung bestätigen? Oder ärgern die Kroaten wieder einmal die „Three Lions“?

Alle Infos zum EM-Vorrundenspiel England – Kroatien bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Bestätigte Aufstellungen:

England: Pickford - Walker, Mings, Stones, Trippier - Phillips, Rice - Sterling (90. Calvert-Lewin, Mount, Foden (71. Rashford) - H. Kane (82. Bellingham)

Kroatien: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol - Brozovic (70. Vlasic) - Modric, Kovacic (85. Pasalic)- Rebic (85. B. Petkovic), Kramaric (70. Brekalo), Perisic

England – Kroatien 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Sterling (57.)

Abpfiff: Das Spiel ist aus, die Revanche ist geglückt. Die Three Lions starten mit einem Sieg in das Turnier.

90. Min: Die Nachspielzeit läuft. Noch vier Minuten bis zum Abpfiff. Schwer zu glauben, dass hier noch etwas passiert.

82. Min: BVB-Fans aufgepasst: Jude Bellingham kommt in die Partie und feiert sein Debüt bei einer EM. Der BVB-Star kommt für Harry Kane.

74. Min: Nach einem Freistoß legt Mings den Ball zurück auf Sterling. Der Engländer kommt ziemlich frei im Strafraum zum Abschluss, wirkt aber etwas überrascht und zielt über das Tor.

67. Min: Schöner Freistoß von Mount. Der Ball rauscht knapp über das Tor.

65. Min: Immerhin mal ein Abschluss der Kroaten. Rebic kommt im Strafraum an den Ball, nimmt ihn mit der Brust an und zieht ab. Sein Schuss verfehlt das Gehäuse aber deutlicht.

63. Min: Bei der Aktion hat sich England Kapitän weh getan. Er ist mit den Rippen gegen den Pfosten gerutscht und muss behandelt werden. Es sieht aber so aus, als könnte er weitermachen.

61. Min: Fast das 2:0 für die Three Lions. Mount spielt einen schönen Querpass im Strafraum, Kane kommt am zweiten Pfosten an den Ball, der Schuss geht aber weit über das Tor.

57. Min: Tooooor für England! 1:0

Der Bann ist endlich gebrochen! Raheem Sterling trifft für England. Kalvin Phillips setzt sich stark durch und spielt einen wunderbaren Pass in den Strafraum. Sterling startet und schiebt den Ball mit einem Kontakt ins Tor. Keeper Livakovic ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

46. Min: Weiter geht's!

Halbzeit: Pause in Wembley!

43. Min: Endlich wird es wieder gefährlich: Trippier will einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt aufs Tor bringen, bleibt aber direkt in der Mauer hängen.

37. Min: Das große Feuerwerk der ersten Minuten ist das jetzt nicht mehr. Die Teams belauern sich. England ist nach vorne bei weitem nicht mehr so zwingend in den Aktionen wie zu Beginn.

28. Min: Der Anfangsdruck der Engländer hat nachgelassen, Kroatien kann sich etwas befreien.

14. Min: Kroatien gerät in den ersten Minuten schwer unter Druck, England zündet gleich ein Feuerwerk ab. Die Kroaten können froh sein, dass es hier noch 0:0 steht.

9. Min: ...dort komm Philips zum Abschluss, kann den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Die "Three Lions" sind von Beginn an das dominierten Team.

8. Min: Wieder kommen die Engländer gefährlich vors Tor, Kroatien kann den Ball zur Ecke klären...

5. Min: Direkt mal eine dicke Chance für die England! Phil Foden kommt auf der rechten Seite an den Ball, zieht leicht nach innen und schließt ab. Der Ball knallt gegen den Pfosten.

Anpfiff: Der Ball rollt!

14.55 Uhr: Die Teams betreten den Platz, gleich erklingen die Hymnen.

14.46 Uhr: An das letzte EM-Spiel im "alten" Wembley haben die Engländer übrigens keine guten Erinnerungen. 1996 verloren sie im Halbfinale gegen Deutschland, der heutige Nationaltrainer Gareth Southgate vergab den entscheidenden Elfmeter.

14.15 Uhr: Bei den Kroaten steht der Bundesliga-Profi Kramaric in der Startelf.

Kroatien: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol - Brozovic - Modric, Kovacic - Rebic, Kramaric, Perisic

14.09 Uhr: Bislang ist unklar, warum es Jadon Sancho nicht in den Kader geschafft hat. Eine Verletzung ist nicht bekannt. Ebenfalls überraschend: Rashford sitzt nur auf der Bank, dort nimmt auch Jude Bellingham Platz.

14.07 Uhr: Hammer bei den Engländern. BVB-Star Jadon Sancho steht nicht im Kader! Hier die Aufstellung:

England: Pickford - Walker, Mings, Stones, Trippier - Phillips, Rice - Sterling, Mount, Foden - H. Kane

11.32 Uhr: In Dortmund wie auf der Insel hat der Hammer um Shootingstar Jude Bellingham vor dem ersten England-Auftritt für Wirbel gesorgt. Der 17-Jährige, schon vor dem Turnier extrem gehypt, hat sich mit dem BVB auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Schon jetzt waren englische Topklubs hinter ihm her. Hier mehr dazu >>

9.23 Uhr: England gilt gemeinsam mit Frankreich als Top-Favorit auf den Titel. Das liegt auch an den Deutschland-Legionären Jadon Sancho und Jude Bellimgham. Die beiden Youngster haben auf der Insel einen echten Hype ausgelöst.

Sonntag, 7.14 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Nach den erlösenden Nachrichten um Christian Eriksen versuchen wir, uns langsam wieder dem rollenden Ball zu widmen. Heute steht das erste Spiel im späteren Final-Stadion Wembley an. Und das erste Aufeinandertreffen zweier Nationen, die als Titelkandidaten gehandelt werden.

23.37 Uhr: Im zweiten Spiel der Gruppe B siegte Belgien souverän gegen Russland. Ein BVB-Star spielte dabei eine besondere Rolle. Hier mehr dazu!

23.00 Uhr: Es war ein schlimmer Tag für den Fußball. Das Drama um Christian Eriksen erschütterte die Fußballwelt. Alles dazu findest du hier!

22.38 Uhr: England und Kroatien sind die klaren Favoriten in der Gruppe. Morgen könnte schon eine Vorentscheidung um den Sieg in der Gruppe D fallen.

Spielinfo:

Spielort: Wembley (London)

Anstoß: 15 Uhr

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

22.23 Uhr: In der Gruppe D sind neben England und Kroatien auch Schottland und Tschechien dabei. Die Teams treffen am Montag um 15 Uhr aufeinander.

21.45 Uhr: Diese Bundesliga-Stars sind dabei:

England: Jadon Sancho, Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Jadon Sancho, Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Kroatien: Ivan Perisic (FC Bayern München/Inter Mailand), Josip Brekalo (VfL Wolfsburg), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Samstag, 21.02 Uhr: England startet als einer der Topfavoriten in die EM 2021. Die „Three Lions“ haben eine starke Mannschaft mit zahlreichen talentierten Kickern.

Samstag, 20.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Vorrundenspiel zwischen England und Kroatien. Alle Infos zum Spiel der Gruppe D bekommst du hier!