Borussia Dortmund: Rolle rückwärts bei Kobel! BVB atmet auf

Nach dem aus BVB-Sicht perfekten Fußballwochenende steht nun die Länderspielpause auf dem Programm. Insgesamt elf Spieler von Borussia Dortmund waren von ihren Nationaltrainern nominiert, um nach der WM in Katar nun die nächsten Aufgaben hinsichtlich der bevorstehenden Turniere anzugehen.

Mit Gregor Kobel muss ein Profi der Schwarzgelben die anstehenden Spiele seiner Nation allerdings absagen. Damit bleibt der Schweizer über die Länderspielpause bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Kobel sagt Länderspielpause ab

Ursprünglich war es geplant, dass Gregor Kobel zusammen mit zehn weiteren Borussen auf Länderspielreise geht. Nun gab es allerdings die Kehrtwende. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, laboriert der Torhüter bereits seit Wochen an einem Muskelfaserriss, den er sich mutmaßlich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen RB Leipzig zugezogen hat. Dieser macht zusammen mit erst einem kürzlich eingefangenen grippalen Infekt eine Abstellung in die Schweiz wenig sinnvoll.

Die kommenden zwei Wochen kann der Torhüter nun also daran arbeiten, rechtzeitig zum Klassiker gegen den FC Bayern München am ersten April in der Allianz-Arena wieder fit zu werden. Dies wird auch den BVB freuen, da die Vereinsärzte nun alles daransetzen können, ihre Nummer eins für das besagte Spiel einsatzbereit zu bekommen und sie den Genesungsprozess enger betreuen können, als sie es von Dortmund aus in der Schweiz könnten.

Borussia Dortmund: Wird Kobel rechtzeitig fit?

Nachdem Trainer Edin Terzic zuletzt auf den Pressekonferenzen immer wieder durchblicken ließ, dass eine Rückkehr auf den Platz für Kobel kurz bevorstehen würde, könnte die Länderspielabsage den Fans der Schwarzgelben Sorgen bereiten. Schließlich verpasste der Torhüter zuletzt die Top-Spiele gegen Leipzig, Chelsea, das Revierderby und Köln.

Nach der Länderspielpause geht es mit dem Auswärtsspiel in München, in Leipzig im DFB-Pokal sowie gegen Union Berlin im Signal-Iduna-Park um nichts weniger als die Chance auf das Double aufrecht zu bewahren. Ein Gregor Kobel in Top-Form wäre für den BVB gerade in diesen Spielen Goldwert. Ob es der Schweizer allerdings schafft, für diese Partien wieder fit zu werden, ist fraglich. Immerhin hat es die medizinische Abteilung des BVB nun selbst in der Hand, ob es für Kobel mit einem Einsatz gegen den Rekordmeister etwas wird.