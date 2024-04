Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Fans reiben sich verwundert die Augen – plötzlich taucht ER vor dem Gästeblock auf

Tausende Fußballfans freuten sich am Sonntag (21. April) auf den Leckerbissen in der Bundesliga: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen. Der amtierende Meister gastierte beim Champions-League-Halbfinalist.

Dies lockte offenbar auch einen prominenten Fußballfan ins Stadion: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) tauchte im Stadion auf, besuchte vor dem Spiel auch noch den Gästeblock und machte ein Selfie. Die Fans bei Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen staunten nicht schlecht.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Lauterbach im Stadion

Er ging vor dem Gästeblock entlang, winkte den Fans zu und machte ein Selfie: Karl Lauterbach ist Leverkusen-Fans. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Lauterbach ist zwar in Düren geboren, sein Wahlkreis ist allerdings in Leverkusen.

+++ Borussia Dortmund: Nach Halbfinal-Hammer – UEFA macht es offiziell +++

Schon nach dem Gewinn der Meisterschaft schrieb er in den Sozialen Medien: „Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft! Eine solche Siegesserie, ein so toller Angriffsfussball, so viel Spielfreude: das zählt mehr als 5 Meisterschaften von Bayern München. Hier beginnt eine neue Ära spannenderer Meisterschaften. Ich freue mich für meinen Wahlkreis.“

„Xabi Alonso konnte ich aber leider keine Tipps geben“

Jetzt stattete er dem Spiel von Bayer Leverkusen in Dortmund einen Besuch ab. Er durfte dabei offenbar auch in die Katakomben zu Leverkusens Trainer Xabi Alonso und ihm höchstpersönlich zur Meisterschaft gratulieren. Kurz darauf teilte er ein Selfie in den Sozialen Medien.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das könnte dich auch interessieren:

„Gleich geht es los. Bayer 04 spielt in Dortmund, bin vor Ort. Xabi Alonso konnte ich aber leider keine Tipps geben, der weiß alles. Ich hoffe auf ein gutes Spiel, das 45. Spiel ohne Niederlage, mit einem Sieg für Leverkusen“, schrieb Gesundheitsminister Karl Lauterbach dazu.