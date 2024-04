Borussia Dortmund: Sorgenfalten nach Training – Terzic reagiert umgehend

Sorgt dieses Spiel für die Entscheidung? Am Samstag (27. April, 15.30 Uhr) tritt Borussia Dortmund bei RB Leipzig an. Mit einer Niederlage müsste sich der BVB wohl endgültig vom vierten Tabellenplatz der Bundesliga verabschieden. Sportlich wäre das verschmerzbar, weil auch Platz 5 wohl zur Champions League reicht – dennoch wäre es eine Enttäuschung.

+++ War’s das? Trennung steht im Raum +++

Um das Mindestziel in der Bundesliga noch zu erreichen, ist bei Borussia Dortmund Marcel Sabitzer unbestritten einer der wichtigsten Akteure. In den letzten Wochen spielte sich der Mittelfeldspieler in einen Rausch. Vor dem Leipzig-Spiel bangen die Fans aber plötzlich.

Borussia Dortmund: Sabitzer nicht im Training

Gegen Leipzig fehlen mit den gelbgesperrten Ian Maatsen und Emre Can bereits zwei wichtige Säulen von Edin Terzic. Da könnte man einen Ausfall von Marcel Sabitzer so gar nicht vertragen. Und doch ging diese Sorge am Donnerstag (25. April) plötzlich umher, als der Österreicher nicht mit seinen Kollegen trainiert hatte.

+++ Bittere Transfer-Absage! PSG spuckt BVB in die Suppe +++

Sabitzer war zuletzt der vielleicht beste Dortmunder. Doppelpack in Gladbach, Tor und Doppel-Vorlage gegen Atletico, Vorlage gegen Leverkusen – der 19-Millionen-Mann ist bei Borussia Dortmund endlich angekommen. Und ausgerechnet jetzt ein Ausfall?

Terzic spricht Klartext

Am Freitag versuchte Edin Terzic, die Gerüchte um seinen Spieler umgehend einzufangen. Auf der Pressekonferenz zum Leipzig-Spiel klärte er über die Situation auf. „Er war in den letzten Tagen etwas erkältet“, verriet Terzic gleich zu Beginn. Deshalb habe man sich zwei Tage vor dem Spiel dazu entschieden, sein Pensum etwas runterzufahren.

Einen Ausfall oder ein Fehlen gebe es demnach nicht zu befürchten. „Er soll gleich mit uns auf dem Trainingsplatz stehen“, sagte Terzic am Freitagmorgen. Dementsprechend gehe man davon aus, dass ein Einsatz in Leipzig nicht gefährdet sei.

Borussia Dortmund: Sie fehlen in Leipzig

Während Sabitzer also eine Option ist, sind Maatsen und Can natürlich raus. Verletzt fehlen zudem Ramy Bensebaini und Sebastien Haller, die beide gar nicht mehr in dieser Saison zum Einsatz kommen könnten.

Zudem stehen hinter Donyell Malen weiterhin Fragezeichen. Den niederländischen Flügelflitzer plagen weiterhin Knieprobleme, die er nun schon seit einigen Wochen mit sich herumträgt. Ausgeschlossen ist ein Einsatz nicht. Aber gerade vor dem wichtigen Paris-Spiel wird man ihn bei Borussia Dortmund nicht unnötig verheizen wollen.