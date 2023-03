Borussia Dortmund: Kehrtwende beim BVB? Für IHN haben die Bosse einen neuen Plan

Bei Borussia Dortmund steht in der kommenden Saison ein erneuter Umbruch auf dem Programm. Viele Spieler sollen verkauft werden, bei anderen läuft wiederum der Vertrag aus. Während bei Marco Reus beispielsweise schon Gespräche über eine mögliche Ausdehnung des Kontrakts laufen, hieß es bei Raphael Guerreiro bislang, dass der Portugiese keinen neuen Vertrag bekommen wird.

Nun soll es allerdings ein Umdenken bei Borussia Dortmund gegeben haben. Der langjährige Linksverteidiger könnte sein Arbeitspapier beim BVB nun doch noch verlängern – und dabei eine neue Rolle bekommen.

Borussia Dortmund: Neuer Plan bei Guerreiro?

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll beim BVB ein Umdenken bei Raphael Guerreiro stattgefunden haben. Nach seinem guten Auftritt im Mittelfeld im Revierderby, in welchem der Portugiese an beiden Toren beteiligt war. Aus diesem Grund soll Trainer Edin Terzic nun planen, den eigentlichen Linksverteidiger als zentralen Mittelfeldspieler umzupolen.

Sollte dieser Plan aufgehen, wäre plötzlich wieder eine Vertragsverlängerung im Bereich des Möglichen. Dem Bericht zufolge ist eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Portugiesen noch nicht gefallen. Somit könnte er sich in seiner neuen Rolle in den kommenden Wochen für weitere Jahre in schwarz und gelb empfehlen.

Borussia Dortmund: Ist eine Verlängerung wirklich sinnvoll?

In der Vergangenheit wurde der Linksverteidiger oft für seine lethargische Spielweise auf der linken defensiven Außenbahn kritisiert. Dabei war er jedoch nie der alleinige Sündenbock – den Vorwurf des Mentalitäts-Mangels musste sich phasenweise das gesamte Team anhören.

Was beim Portugiesen jedoch deutlich zu sehen war: Die Defensivarbeit litt oft unter dem Offensivdrang des 29-Jährigen. Diese Spielweise würde dem Europameister von 2016 im Mittelfeld eher zugutekommen als in der Defensive. Komplett von der Abwehrarbeit freisprechen würde ihn diese Rolle aber natürlich auch nicht.

Fraglich ist zudem, wie sinnvoll eine Vertragsverlängerung von Guerreiro für den BVB aus finanzieller Sicht ist. Sollte der Portugiese verlängern, wird er aller Voraussicht nach Stammspieler sein wollen und auch ein Gehalt in diesen Sphären fordern. Aktuell verdient der 29-Jährige laut „Bild“ 5,5 Millionen Euro pro Saison. Weil der kommende Vertrag des Portugiesen der letzte große in seiner Karriere sein dürfte, ist es fraglich, ob er bei diesem große Gehaltseinbuße in Kauf nehmen wird. Aus der Sicht der Schwarzgelben erscheint eine Vertragsverlängerung zu ähnlichen Konditionen nur dann als sinnvoll, wenn er auch als Stammspieler eingeplant ist.