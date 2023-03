Borussia Dortmund: Heftige Kritik an BVB-Star – „Seine Zeit ist dann auch irgendwann begrenzt“

Am Saisonende läuft der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund aus. Obwohl der Innenverteidiger im letzten Spiel im Revierderby noch in der Startelf gestanden hat, gehörte er in den letzten Wochen nicht mehr zum Stammpersonal der Schwarzgelben.

Nun hat mit Mario Basler ein ehemaliger Nationalspieler harte Kritik am Vizekapitän von Borussia Dortmund geübt. Dabei nahm der TV-Experte kein Blatt vor den Mund.

Borussia Dortmund: Basler kritisiert Hummels

Im Podcast „Basler ballert“ hat Mario Basler harte Kritik an Mats Hummels geübt. „Die Zeit von Mats Hummels in den internationalen Spielen ist dann auch irgendwann mal begrenzt, das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja kein schlechter Junge, aber es reicht auch nicht mehr international für die großen Spiele“, kritisiert der TV-Experte den Innenverteidiger.

Im Anschluss erklärt Basler, dass es seiner Meinung nach für Hummels noch für das eine oder andere Jahr in der Bundesliga reichen würde. „Allerdings wird die Einsatzzeit auch bei Borussia Dortmund schon immer weniger. Mit Schlotterbeck und Süle sind zwei Innenverteidiger gesetzt“.

Borussia Dortmund braucht laut Basler mehr Leader

Des Weiteren machte der ehemalige Nationalspieler deutlich, dass es der Mannschaft der Schwarzgelben an Leadern fehlen würde. „Du hast da keinen so richtigen Leader, der vorne wegläuft, der die Mannschaft pusht, der da richtig Gas gibt. Da fehlt es einfach in diesen großen wichtigen Spielen und entscheidenden Spielen“, findet Basler. Ein Emre Can, von dem der TV-Experte bekanntlich kein Fan ist, sei trotz seiner lobenswerten Einstellung „dann auch zu wenig“.

Aus seiner Sicht könnte es „passieren, dass Bayern auch noch etwas liegen lässt, bevor es am 1. April zu dem großen Knaller kommt. Nur hat natürlich jetzt Dortmund den größeren Druck. Dortmund muss jetzt liefern und darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, weil dann ist Bayern schon vier, fünf Punkte weg“. Immerhin: Mit Gregor Kobel und Marco Reus kehren schon bald zwei dieser geforderten Leader auf den Platz zurück.