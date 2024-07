Mats Hummels lässt neuen Klub auf sich warten! Boss reagiert umgehend

Wird die Zukunft von Mats Hummels zum Theater-Thema? Seit einem knappen Monat ist der Innenverteidiger ohne Job. In einigen Wochen beginnen die großen Ligen wieder mit dem Spielbetrieb, die Vereine befinden sich mitten im Vorbereitungsstress.

Den verpasst Mats Hummels aktuell jedoch. Der Ex-BVB-Spieler hat noch immer keinen neuen Vertrag unterschrieben. Als einer der aussichtsreichsten Kandidaten gilt der FC Bologna. Das hat der Vereinsboss Claudio Fenucci jetzt auch noch einmal unterstrichen.

Mats Hummels: Das sind die Faktoren

Im Herbst seiner Karriere will der Weltmeister von 2014 nochmal ein Abenteuer wagen, so viel ist klar. Allerdings gibt es einige Faktoren, die seine Zukunftsentscheidung beeinflussen. So war zuletzt zu hören, dass er nicht innerhalb von Deutschland wechseln will – um Borussia Dortmund möglichst aus dem Weg zu gehen (hier mehr dazu lesen).

Dadurch steht Mats Hummels dem Schritt ins Ausland, erstmals in seiner Karriere, natürlich offen gegenüber. Allerdings will er nicht zu weit von der Heimat entfernt sein. Sein Sohn kommt in die Schule, da will der Papa nicht in Amerika oder Saudi-Arabien sein.

Verhandlungen mit Bologna stocken

Vor diesem Hintergrund sah der FC Bologna wie der maßgeschneiderte Kandidat aus. Von der italienischen Stadt bis noch München, wo der Sohnemann wohnt, ist es gerade mal eine Flugstunde. Zudem spielt Bologna kommende Saison in der Champions League – ein weiterer Pluspunkt.

Doch die Verhandlungen stocken – das schrieb jüngst der „Corriere dello Sport“. Demnach habe der Ex-Borusse einen Einjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro vorgelegt bekommen. Die Reise nach Bologna sowie der Medizincheck sollen bereits gebucht gewesen sein.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Laut der Tageszeitung habe Hummels dann aber auch die Bremse getreten. So in etwa bestätigte es auch Bologna-Chef Fenucci. „Wir haben ihm das Projekt präsentiert und warten auf seine Entscheidung. Hoffentlich kommt sie bald“, erklärte dieser jetzt. Von einer Deadline oder der Gefährdung des Deals wollte er aber nichts wissen. „Er hat sich ein paar Tage Bedenkzeit genommen, es gibt keine Frist. (…) Wir wollen Mats!“

Mats Hummels bald in Italien?

Damit ist der Standpunkt des Vereins klar. Bologna will Hummels, und der darf darüber so viel nachdenken, wie er will. Allerdings sollte er sich auch aus sportlicher Sicht entscheiden. Schließlich dürfte er kaum Chancen haben, zu spielen, wenn er die gesamte Vorbereitung sausen lässt.