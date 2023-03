Borussia Dortmund: Als Schalke-Fan in Schwarzgelb – Ex-S04-Talent packt aus

In den vergangenen Jahren hatte Borussia Dortmund viele junge Talente unter Vertrag. Nicht alle von ihnen konnten allerdings einen ähnlichen Weg wie beispielsweise Jude Bellingham, Erling Haaland oder Ousmane Dembele gehen.

Einer dieser Talente ist Jordan Amissah. Nun hat der Torhüter über seine Zeit bei Borussia Dortmund gesprochen und erklärt, wie er diese als Fan des blau-weißen Reviernachbarn erlebt hat.

Borussia Dortmund: Ex-Talent Amissah ist S04-Fan

In einem Interview mit „Transfermarkt“ hat Jordan Amissah verraten, dass er tief im Herzen Fan des FC Schalke ist. Dort spielte er auch sechs Jahre. „Schalke bezeichne ich schon als meine sportliche Heimat. Für mich als Schalke-Fan gab es nichts Größeres, als für diesen geilen Verein in der Jugend zu spielen. Manuel Neuer war infolgedessen auch mein erstes sportliches Vorbild“, erzählt der Torhüter.

„Ich habe ihn damals in der Partie gegen den FC Porto gesehen. Noch an dem Abend habe ich mir als Kind gesagt: So will ich auch mal werden. Während meiner Schalke-Zeit hatte ich das Glück, ihm eine Collage überreichen zu dürfen. Als Dank habe ich ein Trikot von ihm bekommen, auf was ich immer noch stolz bin“, ergänzt der 21-Jährige dann.

Borussia Dortmund: Ex-Talent blickt auf unschöne BVB-Zeit zurück

Warum er trotz seiner großen Verbundenheit zu den Königsblauen zum BVB gegangen ist, erklärte Amissah mit der veränderten Personalplanung bei den Gelsenkirchenern: „Schalke plante auf der Torwartposition einen Umbruch. Beispielsweise Marcel Lotka, mit dem ich bei S04 spielte, musste auch gehen“.

Im Anschluss ergänzte er dann: „Ich würde lügen, wenn ich gesagt hätte: Yippie, ich spiele jetzt für den BVB. Vielmehr wollte ich einfach im Ruhrpott bleiben und Fußball spielen. Zu der Zeit bin ich auf die Gesamtschule Berger Feld gegangen, die eine Kooperation mit Schalke 04 hat. Ich war wahrscheinlich in dieser Zeit der einzige Schwarz-Gelbe“.

Sportlich lief es für den Torhüter beim BVB ebenfalls nicht nach Plan. Insgesamt zwei Jahre spielte Amissah für die Schwarzgelben. In denen stand er allerdings nur ein einziges Mal auf dem Platz. Im Anschluss ging es für den fast zwei Meter großen Schlussmann in die U21 von Sheffield United. Aktuell ist er von der ersten Mannschaft an Burton Albion in die dritte englische Liga ausgeliehen.