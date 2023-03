Borussia Dortmund will ihn schon länger – klappt es jetzt endlich mit dem Holland-Juwel?

Im vergangenen Transfer-Sommer hat Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei neue Innenverteidiger verpflichtet. Im Winter haben die Verantwortlichen des BVB mit Julian Ryerson dann einen neuen Außenverteidiger zum Team hinzugenommen, Ramy Bensebaini könnte im Sommer hinzustoßen.

Im Juli soll die Abwehr dann wohl noch weiteren Zuwachs bekommen. Borussia Dortmund soll wohl Interesse an einem niederländischen Innenverteidiger haben. Es gibt allerdings große Konkurrenz.

Borussia Dortmund mit Interesse an Timber

Schon im Sommer 2021 soll der BVB Interesse an Jurrien Timber von Ajax Amsterdam haben. Der 21-Jährige gehört schon länger zum Stammpersonal der Niederländer und schaffte es auch schon in der Nationalmannschaft auf sich aufmerksam zu machen. Nun soll der Abwehrmann erneut in den Fokus der Schwarzgelben gerückt sein.

+++ Borussia Dortmund jagt Brasilien-Talent – nächster Flügelflitzer für den BVB? +++

Wie „90min“ berichtet, soll Timber selbst seinen Berater gebeten haben, nach neuen Klubs für einen Wechsel im Sommer Ausschau zu halten, damit er dann den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann. Zu den interessierten Klubs soll auch der BVB gehören.

Borussia Dortmund: Große Konkurrenz um Timber

Die Schwarzgelben sollen allerdings nicht die einzigen sein, die ein Auge auf den 14-fachen Nationalspieler geworfen haben. Auch der FC Bayern soll großes Interesse am Niederländer haben, falls Benjamin Pavard den Klub im Sommer verlässt. Aus dem Ausland sollen Atletico Madrid, Olympique Marseille und Manchester United zum Kreis der Interessenten gehören.

Viele Klubs in Europa zeigen Interesse an Jurrien Timber Foto: IMAGO

Bereits im letzten Sommer sollen die Red Devils kurz vor einer Einigung mit dem Innenverteidiger gestanden haben, ein Transfer kam allerdings nicht zustande. Mit Erik ten Hag, mit dem der 21-Jährige schon in Amsterdam zusammengearbeitet hat, könnte dabei zum Zünglein an der Waage werden.

Borussia Dortmund: Timber-Transfer unwahrscheinlich

Ob der BVB allerdings am Ende wirklich zuschlagen wird, sollte sich die Chance auf einen Transfer eröffnen, ist fraglich. Laut „Transfermarkt“ liegt der Marktwert des Niederländers derzeit bei 45 Millionen Euro. Weil Timbers Vertrag auch noch bis Sommer 2025 läuft, dürften die Verantwortlichen von Ajax Amsterdam wenig davon halten, ihren Abwehrchef weit unter Marktwert abzugeben. Dies dürfte auch so sein, weil mit Manchester United ein finanzstarker Klub unter den Interessenten sein soll.

Mehr News:

Zwar hätten die Borussen das geforderte Geld, wenn Jude Bellingham den Klub tatsächlich verlassen sollte. Mit Schlotterbeck und Süle befinden sich allerdings schon zwei Innenverteidiger mit absoluten Top-Niveau im Kader. Dass die Dortmunder nun noch mal so viel Geld für einen Defensivmann ausgeben, der nicht mal sicher Stammspieler ist, ist unwahrscheinlich. Viel realistischer ist es, dass die Verantwortlichen des BVB im Sommer einen klaren Back-Up für die Innenverteidigung verpflichten für den Fall, dass einer aus Süle und Schlotterbeck verletzt oder gesperrt ausfällt. Timber im schwarz-gelben-Trikot dürfte also mehr eine Wunschvorstellung sein.