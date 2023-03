Borussia Dortmund: Top-Klubs grätschten dazwischen – droht dieser Transfer noch zu platzen?

Obwohl die aktuelle Saison gerade erst in ihre heiße Phase geht, laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bei Borussia Dortmund bereits auf Hochtouren. Schon jetzt gibt es viele Gerüchte, was die möglichen Neuzugänge des BVB für die kommende Saison angeht.

Glaubt man den Medienberichten in den letzten Wochen, dann hat Borussia Dortmund mit Ramy Bensebaini und Daichi Kamada schon zwei Neuzugänge praktisch sicher. Nun wurde bekannt, dass der Wechsel des Japaners zum BVB doch noch platzen könnte.

Borussia Dortmund: Platzt der Kamada-Deal noch?

In den vergangenen Wochen gab es viele Gerüchte in den Medien rund um einen Wechsel von Daichi Kamada zum BVB. Angeblich sollen die Verhandlungen schon so weit fortgeschritten sein, dass nur noch die finale Einigung sowie die Unterschrift unter dem Vertrag fehlen sollen.

Nun könnte der Deal allerdings doch noch platzen. Wie die „Daily Mail“ berichtet, sollen der FC Chelsea und Manchester United ein Auge auf den Japaner von Eintracht Frankfurt geworfen haben. Beide Klubs von der Insel sollen dem Bericht zufolge ihre Hoffnungen auf einen Transfer des Mittelfeldspielers noch nicht aufgegeben haben. Auch die mündliche Einigung, die zwischen dem BVB und dem Spieler angeblich bestehen soll, soll dabei kein großes Hindernis darstellen.

Borussia Dortmund: Wird Kamada der Dahoud-Nachfolger?

Sollte sich Kamada schlussendlich doch für einen Wechsel zum BVB entscheiden, könnte er der Nachfolger für Mahmoud Dahoud werden. Der ehemalige Gladbacher wird die Schwarzgelben am Saisonende ablösefrei verlassen.

Die Rolle als Kreativspieler zwischen der Abwehr und der Offensive könnte dann der Japaner von Eintracht Frankfurt einnehmen. In der aktuellen Saison kommt Kamada auf 32 Spiele für die Hessen. In diesen erzielte er 13 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Mit der Torausbeute würde er dem BVB gut zu Gesicht stehen.