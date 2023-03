Borussia Dortmund jagt Brasilien-Talent – nächster Flügelflitzer für den BVB?

In den vergangenen Jahren war Borussia Dortmund eine der Top-Anlaufstellen für Talente aus der ganzen Welt. Immer wieder wechselten junge und vielversprechende Spieler zum BVB, die der Klub dann zu den nächsten Top-Stars in Europa ausgebildete.

Vernachlässigt haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund dabei allerdings das Scouting in Südamerika, denn von dem Kontinent sind in den letzten Jahren vergleichsweise wenige Spieler zum BVB gestoßen. Dies soll sich nun ändern, denn die Schwarzgelben sollen ein brasilianisches Top-Talent an der Angel haben.

Borussia Dortmund mit Interesse an Brasilien-Talent

Wie „Goal“ und „Spox“ berichten, soll der BVB zu den Klubs gehören, die großes Interesse an Pedrinho haben. Das 17-jährige Offensivtalent steht derzeit bei Corinthians Sao Paulo in Brasilien unter Vertrag. In seinen bisherigen zehn Spielen für den Traditionsklub erzielte der Brasilianer, der meistens auf den Flügeln eingesetzt wird, vier Tore.

Der BVB soll am Brasilianer Pedrinho (Bild aus 2019) interessiert sein. Foto: IMAGO

Neben den Schwarzgelben sollen dem Bericht zufolge auch Ajax Amsterdam, Brighton, Newcastle, die PSV Eindhoven sowie Zenit St. Petersburg Interesse am Top-Talent haben. Weil Yuri Alberto kürzlich ablösefrei aus St. Petersburg zu Corinthias gewechselt ist, hat sich der russische Klub ein Vorkaufsrecht für Pedrinho gesichert.

Pedrinho zu Borussia Dortmund? Ablöse könnte Knackpunkt werden

Laut dem Portal wolle der brasilianische Klub den Offensivspieler zum teuersten Transfer seiner Vereinsgeschichte machen. Dieser ist bislang Paulinho, der 2013 für 19,75 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt ist. Weil der Vertrag von Perdinho noch bis 2025 läuft und eine für europäische Vereine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro hat, dürfte der Plan der Klub-Verantwortlichen aufgehen.

Fraglich ist allerdings, ob der BVB bei so einer hohen Summe zuschlagen wird. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Verantwortlichen der Schwarzgelben bei einem tatsächlichen Interesse versuchen werden, eine neue Ablösesumme zu verhandeln. Gleiches werden aller Voraussicht nach auch die übrigen Interessenten machen. Laut „Transfermarkt“ beträgt der Marktwert von Pedrinho aktuell rund 400.000 Euro.