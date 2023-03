Borussia Dortmund: Fette Belohnung? DAS winkt den Stars bei der Meisterschaft

Mit 49 Punkten steht Borussia Dortmund derzeit punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Lediglich die um 25 Tore schlechtere Tordifferenz sorgt dafür, dass die Schwarzgelben derzeit nur auf dem zweiten Platz rangieren.

So offen wie aktuell war der Meisterschaftskampf in der Bundesliga in den letzten Jahren selten. Nun wurde bekannt, wie hoch die Prämie für die Spieler von Borussia Dortmund ausfällt, sollten der BVB am Saisonende über allen anderen Mannschaften thronen.

Borussia Dortmund: So hoch ist die Meisterschaftsprämie

Die „Sport Bild“ hat nun in einem Bericht enthüllt, wie viel Geld die Spieler von Edin Terzic erhalten, wenn sie am Saisonende deutscher Meister sind. Im Falle des großen Erfolgs würde der Mannschaft demnach eine Prämie von sechs Millionen Euro winken. Diese würde dann anteilig nach Einsatzzeiten unter den Profis aufgeteilt werden.

Dieses Extra-Salär soll die Motivation in der Mannschaft hochhalten. Damit diese auch im Tagesgeschäft nicht sinkt, würde auch schon bei den Trainingseinheiten der Wettkampfcharakter gefördert werden. Demnach endet keine Trainingseinheit mit einem Unentschieden, sondern Sieger werden immer notfalls in einem Elfmeterschießen ermittelt.

Borussia Dortmund: Selbe Meisterschaftsprämie wie 2019

Auffällig: Sollte der BVB in dieser Saison den Kampf um die Meisterschaft gewinnen, würden die Borussen dieselbe Summe bekommen wie 2019. Auch damals befand sich das Team, indem Edin Terzic damals noch Co-Trainer gewesen ist, im Kampf um die Meisterschale. Damals verpassten die Dortmunder die ausgehandelte Prämie knapp.

Mehr News:

Die nächste Chance, an den Bayern vorbeizuziehen, haben die Schwarzgelben schon am Samstag (11. März) im Revierderby gegen den FC Schalke. Sollte die Konkurrenz aus München im frühen Spiel um 15:30 Uhr gegen den FC Augsburg Punkte liegen lassen, könnte der BVB den Rekordmeister überholen. Was für die Schwarzgelben allerdings wichtiger sein sollte als auf die Konkurrenz zu achten, ist erst mal das Derby zu gewinnen. Ohne diesen Sieg nützt den Dortmundern nämlich auch eine eventuelle Pleite der Bayern nichts.