Borussia Dortmund: BVB-Flirt auf dem Abstellgleis – nutzt Zorc die zweite Chance?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Einst erweckte er das Interesse von Borussia Dortmund, entschied sich am Ende aber doch für die klangvolle Premier League.

Nun steht der niederländische Nationalspieler in England vor dem Aus. Wagt Borussia Dortmund jetzt den zweiten Versuch.

Borussia Dortmund: Manchester will Sancho-Kollegen loswerden

Bei Ajax Amsterdam ging 2019 der Stern von Donny van de Beek auf. Als Teil der jungen Mannschaft, die ganz Europa begeisterte, stürmten er und seine Teamkollegen bis ins Halbfinale der Champions League. Anschließend jagten sämtliche Top-Klubs den 24-Jährigen.

Donny van de Beek ist bei Manchester United außen vor. Foto: imago images/Offside Sports Photography

Auch Borussia Dortmund soll reges Interesse an van de Beek gezeigt haben. Am Ende ging es für den Mittelfeldspieler allerdings zu Manchester United. 39 Millionen Euro legten die Red Devils für seine Dienste auf den Tisch.

Anderthalb Jahre später ist der Zauber verfolgen. Einige Stars sollen beim englischen Rekordmeister auf der Abschussliste stehen. Laut der „Sun“ will Trainer Ole Gunnar Solskjaer einige Stars loswerden. Neben van de Beek sollen auch Spieler wie Jesse Lingard oder Anthony Martial gehen.

Borussia Dortmund: Schnappt Michael Zorc zu? Foto: imago images/Revierfoto

Borussia Dortmund: Wird van de Beek in Dortmund wieder interessant?

Kommt sein Name nun wieder in Dortmund ins Spiel? Bereits im Frühjahr wurde spekuliert, dass Manchester den Niederländer in ein Tauschgeschäft für Jadon Sancho integrieren könnte – das erfüllte sich bekanntlich nicht.

Jedoch soll der BVB nicht grundsätzlich abgeneigt gewesen sein. Ob die Verantwortlichen bei der Borussia tatsächlich einen Schritt in Richtung van de Beek unternehmen, bleibt abzuwarten. Für Michael Zorc wäre es vermutlich der letzte große Transfer. Er dankt nach der Saison als Sportdirektor ab.

