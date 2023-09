Bei Borussia Dortmund ein Flop – jetzt soll er der neue Lewandowski werden

An seine Zeit bei Borussia Dortmund wird sich Alexander Isak wohl nicht so gern zurückerinnern. Dort, wo man ihn (zu) schnell als Flop abgestempelt hatte, weint man dem Schweden heute aber so manche Träne nach.

Nach zwei vergeudeten Jahren bei Borussia Dortmund nahm die Karriere des Stürmers aber mächtig Fahrt auf. Heute ist er Rekord-Einkauf von Newcastle United – und soll bald womöglich in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten.

Borussia Dortmund: BVB-Flop bald neuer Lewandowski

Wer den internationalen Fußball nicht verfolgt, dürfte sich im Sommer 2022 die Augen gerieben haben. Alexander Isak wechselte für 70 Millionen Euro zu Newcastle United. Der Isak?! Der Isak! Beim BVB war er einst als Juwel gehandelt worden. Für 8,6 Millionen Euro holten die Westfalen ihn als 17-Jährigen von AIK Stockholm. Doch während Jadon Sancho & Co. zu Stars wurden, schmorte Isak auf der Bank.

+++ PSG – Borussia Dortmund: Im Flieger mit den Profis – diesem Juwel winkt der große Durchbruch +++

Nach nur 13 Einsätzen in zwei Jahren zog man einen Schlussstrich. Erst wurde das Talent verliehen, dann – immerhin mit Transferplus – zu Real Sociedad verkauft. Ein Schritt, der sich für Alexander Isak als goldrichtig erwies. In Spanien blühte er sensationell auf, bis Newcastle ihn mit frischem Wüstengeld auf die Insel lockte.

Barca sucht langfristigen Lewandowski-Nachfolger

Schon bald könnte Isak aber nach Spanien zurückkehren. Wie das Portal „Fichajes“ berichtet, steht er ganz oben auf der Liste des FC Barcelona für die Nachfolge von Robert Lewandowski. Der Torschützenkönig, auch einst bei Borussia Dortmund groß geworden, will zwar noch lange nicht aufhören. Dennoch kümmert man sich bereits jetzt darum, den Markt nach geeigneten Nachfolgern zu scannen.

Auch spannend:

Dabei blieb man bei Alexander Isak hängen. Der ist noch bis 2028 an die „Magpies“ gebunden. Doch bei einem Anruf von Barca „Nein“ zu sagen, fällt jedem Fußballprofi schwer. Für Borussia Dortmund, das sich einst sogar die Rückkaufklausel von Sociedad abluchsen ließ, wäre es ein weiterer schwerer Schlag.