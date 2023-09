PSG – Borussia Dortmund: Im Flieger mit den Profis – diesem Juwel winkt der große Durchbruch

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund: Die Champions League startet am Dienstag (21 Uhr) mit einem Kracher. Zum BVB-Tross, der am Montagmittag den Flieger nach Frankreich bestieg, gehörte auch das ein oder andere unbekannte Gesicht.

Unter ihnen: Jaden Korzynietz. Der Verteidiger gilt beim BVB als Juwel, sein Trainer sagt ihm eine Profi-Karriere voraus. Vor dem großen Sprung darf er bei PSG – Borussia Dortmund nun schon einmal internationale Luft schnuppern.

PSG – Borussia Dortmund: Youngster mit im Flieger

Bevor die Profis am Abend ihre Schlacht gegen die milliardenschwere Scheich-Truppe schlagen, sind die Youngster vom BVB dran. Bereits um 16 Uhr steigt der Auftakt der UEFA Youth League – der Champions League der A-Junioren. Dort können sich die Stars von Morgen auf internationaler Bühne messen und beweisen.

Ein kleines Highlight stand für die U19 schon am Montag an. Sie flogen gemeinsam mit den Profis nach Paris. Dass auch Jaden Korzynietz dazugehört, dürfte niemand in Frage gestellt haben, der sich mit Dortmunds Nachwuchs beschäftigt. In der Bundesliga ist er unter U19-Coach Mike Tullberg unangefochtene Stammkraft auf der linken Abwehrseite. Und: Der Trainer sagt ihm eine große Zukunft voraus.

Königsklassen-Luft schnuppern in Paris

In der Youth League sammelte der 18-Jährige letzte Saison bereits erste Erfahrungen bei Kurzeinsätzen. Jetzt steht das erste internationale Auswärtsspiel als Stammspieler an. „Meine Vorfreude ist größer als die Aufregung“, verriet der Sohn des einstigen Gladbach-Stars Bernd Korzynietz den „Ruhr Nachrichten“ vor dem Kracher-Auftakt PSG – Borussia Dortmund.

Für den Linksverteidiger hat eine entscheidende Saison begonnen. Ab nächsten Sommer ist Schluss mit Junioren-Fußball. Dann fällt die große Entscheidung um seine Zukunft. Laut Trainer Tullberg hat das Talent beste Chancen, Karriere zu machen. Er legt sich fest: Jaden Korzynietz wird Profi. Dafür sollte er körperlich noch nachlegen, weiß er selbst. „Da habe ich noch Steigerungspotenzial.“

Ein großer Durchbruch bahnt sich an. Im Flugzeug hat der Youngster vor PSG – BVB nun schon erste Profi-Erfahrung gesammelt. Bald soll es auch auf dem Rasen soweit sein.