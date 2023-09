PSG – Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung lässt Fans zittern – „Das kann nicht gut gehen“

Endlich ertönt sie wieder: die Champions-League-Hymne. Für Borussia Dortmund geht es am Dienstag (19. September) um 21 Uhr gegen den französischen Meister PSG.

Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Starensemble von PSG rund um Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Co. hat die UEFA entschieden, wer die Partie leiten wird. Sowohl die Fans von Borussia Dortmund als auch die der Pariser zittern schon.

PSG – Borussia Dortmund: UEFA-Entscheidung lässt Fans zittern

Nach Bundesliga und DFB-Pokal ist jetzt endlich Champions-League-Zeit! Ein spannendes Spiel gibt es gleich am ersten Spieltag der Gruppenphase: PSG – Borussia Dortmund. Nach 2010 und 2020 ist es das dritte Mal, dass die beiden Klubs international aufeinander treffen werden.

In der Saison 2010/2011 war es noch in der Europa League. Damals gab es ein torloses Remis in der französischen Hauptstadt und ein 1:1-Unentschieden in Dortmund. Dennoch schied der BVB noch in der Gruppenphase aus. 2020 begegneten sich beide Vereine im Achtelfinale der Königsklasse. Nach einem 0:2 und einem 2:1-Sieg war für die Schwarzgelben die internationale Reise wieder vorbei.

Jetzt kommt es zu den Duellen fünf und sechs. Am Dienstag gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic beim französischen Meister. Die UEFA hat zuvor bereits eine Entscheidung getroffen und mitgeteilt, wer die Partie leiten wird.

Gil Manzano ist der Schiedsrichter

Der Schiedsrichter der Partie PSG – Borussia Dortmund ist der Spanier Jesus Gil Manzano. Ein Unparteiischer, vor dem viele Klubs und Spieler zittern. Auch die der beiden Fanlager: „Oh nein. Das kann nicht gut gehen. Der verteilt immer schnell so viele Gelbe Karten“, heißt es von einem BVB-Anhänger. Und er hat nicht unrecht.

In Spanien ist Manzano dafür bekannt, schnell die Karten zu zücken. „Da sollten wir wirklich aufpassen. Ich sehe es schon kommen, wie einer vom Platz fliegen wird“, „Ich garantiere zehn Gelbe Karten und einen Platzverweis“ und „UEFA, wir wollen keine spanischen Schiedsrichter“, lauten die anderen Kommentare der schwarzgelben Anhänger. Neben Manzano fürchten sich die Fans auch von Antonio Mateu Lahoz, der mittlerweile seine Karriere beendet hat. Die Schiedsrichter machten mit teils sehr strittigen Entscheidungen auf sich aufmerksam.

Manzano hatte bislang drei Spiele der Dortmunder geleitet. Zuletzt in der vergangenen Saison beim Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea (1:0). Davor gab es in der Spielzeit 2021/22 eine 0:4-Pleite bei Ajax Amsterdam und erstmals war er Schiri 2018 beim Rückspiel in der Zwischenrunde gegen Atalanta Bergamo (1:1).