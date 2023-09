PSG – BVB: Schock im Training! Star-Ausfall droht

Bittere Nachrichten für einen Star vor dem Duell Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund: PSG-Mittelfeldspieler Manuel Ugarte soll sich im Abschlusstraining verletzt haben und droht die Partie zu verpassen.

Laut einem französischen Medienbericht steht der Einsatz von Manuel Ugarte für die Partie PSG – BVB (Dienstag, 19. September, 21 Uhr) auf der Kippe.

PSG – BVB: Ugarte-Einsatz fraglich

„Wir haben Zweifel bei einem Spieler und seiner körperlichen Verfassung, aber ansonsten weiß ich, wer morgen spielen wird“, wird PSG-Trainer Luis Enrique von „RMC Sport“ zitiert. Bei dem Spieler soll es sich um Manuel Ugarte handeln. Der 22-Jährige habe sich demnach im Abschlusstraining am Montag (18. September) leicht verletzt.

Ugarte wechselte in diesem Sommer für stolze 60 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu Paris Saint-Germain. Unter Trainer Luis Enrique ist der 22-Jährige im zentralen Mittelfeld gesetzt, übernimmt dort die Position des Abräumers vor der Abwehr.

In vier der bisherigen fünf Ligue-1-Spiele stand Ugarte in der Startelf, steuerte dabei schon zwei Vorlagen bei. Am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen OGC Nizza saß er erstmals auf der Bank, wurde erst in der 64. Minute für Carlos Soler eingewechselt.

BVB trifft auf „die drei schnellsten Stürmer in Europa“

Bis auf Ugarte sind allerdings alle Stars von Paris Saint-Germain bereit für den Einsatz gegen Borussia Dortmund. Der BVB trifft auf den Mega-Sturm um Ausnahmetalent Kylian Mbappe. „Wir müssen gewappnet sein, weil im Sturm in Ousmane Dembele, Kylian Mbappe und Randal Kolo Muani womöglich die drei schnellsten Stürmer in Europa auf uns warten. Wir werden versuchen, wenig Räume zu geben, wir werden kompakt sein müssen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug.

Für Borussia Dortmund wird das Spiel gegen PSG ein besonderes Wiedersehen. Es geht nicht nur gegen Ex-Spieler Dembele, sondern auch gegen den früheren Fan-Liebling Achraf Hakimi.