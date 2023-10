Zoo in NRW lockt Besucher mit Gratis-Eintritt – doch das Angebot hat einen Haken

Seit Freitag (30. September) können Schüler und Lehrer in NRW die Seele baumeln lassen. Denn an diesem Tag haben die Herbstferien begonnen. Viele Eltern zog es deshalb direkt am Freitag in den Urlaub – mit spürbaren Auswirkungen (mehr hier).

Wer in den Herbstferien nicht in den Urlaub fährt, sucht nach alternativen Beschäftigungen in der Heimat. Ein Zoo in NRW hat sich dafür eine ganz besondere Aktion ausgedacht.

Zoo in NRW lockt mit Gratis-Eintritt

Spanien, Italien oder doch lieber der neue Urlaubs-Geheimtipp der Deutschen (mehr hier)? Wer noch ein paar Urlaubstage übrig und sein Reise-Budget für dieses Jahr noch nicht verbraten hat, den zieht es in den Herbstferien noch einmal in den Süden. Für viele ist es schließlich die letzte Gelegenheit, vor dem tristen Winter ein paar Sonnenstrahlen aufzutanken.

Doch weil das Wetter in NRW überraschenderweise auch im Oktober mitspielt, dürfte der Frust bei den Daheimgebliebenen gar nicht so groß sein. Das Angebot des Krefelder Zoos dürfte dabei viele Familien frohlocken lassen. Denn der Tierpark in NRW lädt in den Herbstferien (bis zum 15. Oktober) zahlreiche Besucher ein. Doch das Gratis-Angebot gilt nicht für alle.

So kommst du kostenlos in den Krefelder Zoo

Wie der Krefelder Zoo bei Facebook mitteilte, kommen Kinder bis einschließlich 17 Jahre in den NRW-Herbstferien kostenlos hinein. Erwachsene, die ihre Kinder begleiten, zahlen den regulären Eintritt. Das schmälert die Stimmung der Eltern jedoch keinesfalls. Ihre Kommentare bei Facebook sprechen Bände:

Das ist mal eine richtig tolle Aktion

Wir hatten heute viel Spaß im Zoo

Es war uns heute ein Fest

Das Angebot gilt auch nicht für alle Kinder, wie der Zoo Krefeld betonte. So wird bei Kinder- und Freizeitgruppen ein Eintritt von 5 Euro pro Kind fällig (vergünstigter Schulklassen-Tarif). Außerdem gibt es zwei weitere Regeln, auf die der Tierpark hinweist: „Altersnachweis für die Kinder ab 16 Jahren erwünscht. Kinder unter zehn Jahren dürfen den Zoo nur mit einer volljährigen Begleitperson besuchen.“