Urlaub auf Mallorca ist out! In den Herbstferien wollen plötzlich alle HIER hin

In vielen Bundesländern beginnen am kommenden Montag (2. Oktober) die Herbstferien. Um dem schmuddeligen Herbstwetter in Deutschland zu entfliehen, verbrachten viele Familien in der Vergangenheit traditionell einen kurzen Urlaub auf Mallorca.

Denn während in Deutschland im Oktober die Temperaturen sinken, gibt es auf der Baleareninsel in der Regel weiterhin Sonne satt. Daher ist es kein Wunder, dass einige Touristen sich auch in den Herbst-Monaten für einen Urlaub auf Mallorca entschieden.

Urlaub auf Mallorca nicht mehr erste Wahl

Doch die Zeiten haben sich geändert. Plötzlich ist Malle bei deutschen Touristen nicht mehr ganz so angesagt wie es mal war. Das liegt zum einen daran, dass ein Urlaub auf Mallorca im Durchschnitt nicht mehr so enorm günstig ist wie früher. Das liegt zum anderen aber auch womöglich daran, dass viele Touristen nach einigen Besuchen auf der Mittelmeer-Insel mal was anderes erleben möchten. Und zu guter Letzt sind es womöglich auch die regelmäßigen Eskapaden an den Party-Hochburgen Mallorcas, die speziell Familien abschrecken.

Und so hat sich bei vielen deutschen Touristen eine andere Insel zum Herbst-Favoriten entwickelt: Korfu. Die griechische Insel lockt im Herbst mit einem besonders angenehmen Klima. So lautet die Wettervorhersage für Korfu für die gesamte kommende Woche (2. bis 8. August): 28 Grad und strahlender Sonnenschein.

Urlaub auf Korfu immer beliebter

Was vielen Touristen an einem Urlaub auf Korfu so besonders gut gefällt: Im Gegensatz zu vielen anderen griechischen Inseln ist Korfu enorm grün, so dass man nicht nur am Strand liegen kann, sondern auch Lust auf Spaziergänge in der Natur bekommt.

Außerdem sei ein Urlaub auf Korfu deutlich günstiger als ein Trip zu anderen Inseln in Griechenland, meinen Touristen immer wieder. Vor allem Restaurant-Besuche sind auf Korfu erstaunlich erschwinglich. Auf Inseln wie Mykonos werden Urlauber seit geraumer Zeit immer wieder von dreisten Gastronomen über den Tisch gezogen. Auf Korfu hingegen bekommen Urlauber für kleines Geld sehr gutes Essen.

Urlaub auf Korfu statt Mallorca

Der Flug von Deutschland nach Korfu ist etwa so kurz wie der Flug nach Mallorca. Auch das ist ein Pluspunkt für die Insel im Ionnischen Meer – speziell für Familien mit kleinen Kindern.

Wer Last Minute bucht, findet auch jetzt noch günstige Angebote. Und so kann ein Trip nach Korfu zu einer wunderbaren Alternative zum Urlaub auf Mallorca werden.