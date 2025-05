Ruhrpott Rodeo: Besucher erreicht die Nachricht – sie müssen sich auf große Veränderungen einstellen

Es ist das größte Punk-Festival Deutschlands und in diesem Jahr werden zahlreiche Bands auftreten, die viele Fans aus NRW zum Ausflippen bringen könnten. So sind nicht nur die Sex Pistols, sondern auch die Antilopen Gang und Flogging Molly mit dabei.

Von welchem Festival die Rede ist? Natürlich vom Ruhrpott Rodeo. Doch nur wenige Monate vor Festivalbeginn müssen sich die Besucher auf zahlreiche große Veränderungen einstellen, wie die „NRZ“ berichtete.

Ruhrpott Rodeo in NRW: Bühnen-Tausch – Besucher müssen genau hinsehen

Wenn am 4. Juli die ersten Festivalbesucher durch die Eingänge des Ruhrpott Rodeo neben dem Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe (NRW) strömen, dann müssen sie sich ordentlich (um-)orientieren. Denn die Hauptbühne ist umgezogen.

Der Grund für diesen Bühnen-Tango ist eher unterirdischer Natur. Veranstalter Alex Schwers erklärt: „Der Grund dafür sind Bergschäden auf dem Gelände.“ An der bisherigen Stelle der Hauptbühne hat sich nämlich der Boden abgesenkt – ganze ein Meter Gefälle über die Breite von 32 Metern. Also wurde kurzerhand getauscht: Die Zweitbühne übernimmt den Platz der großen – und umgekehrt.

Auch auf dem Campingplatz tut sich was – und zwar ordentlich: Die Caravan-Parzellen wurden aufgestockt! Statt 1.500 Stellflächen gibt es jetzt satte 1.900. Und das scheint gut anzukommen: „Wir haben dafür jetzt schon doppelt so viele Tickets verkauft, wie im Vorjahr“, so Alex Schwers.

Doch das Ruhrpott Rodeo in NRW wäre nicht das Ruhrpott Rodeo, wenn es nur um Musik und Matsch ginge. Natürlich ist auch abseits der Bühnen einiges los: Die Flipperautomaten im eigens dafür eingerichteten Zelt verbreiten Retro-Glamour. Und das Riesenrad, das im letzten Jahr als Überraschungshit gefeiert wurde, dreht auch dieses Jahr wieder seine Runden im Infield.

Rodeo-Bulle, Riesenrad & Co.: Spiel-Spaß am Festival

Auch der Rodeo-Bulle ist wieder vor Ort – allerdings mit einer kleinen Veränderung. Diesmal wird statt eines kleinen Einhorns eventuell ein Dino auf dem Technikturm sitzen. Das würde zumindest das Thema des Festivals in NRW widerspiegeln. So betont auch Veranstalter Axel Schwers: „Ich sage so viel: Das Dinosaurier-Thema von unseren Flyern wird sich auch auf dem Gelände wiederfinden.“

