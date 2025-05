Ruhrpott-Stadt schmiedet besonderen Plan – es wäre ein Weltrekord

In dieser Ruhrpott-Stadt findet bald ein ganz besonderes Event statt. Um dieses auch gebührend zu würdigen, hat die Stadt einen ganz bestimmten Plan – und will damit direkt einen neuen Weltrekord aufstellen.

In Recklinghausen finden vom 4. bis zum 6. Juli die 42. Westfälische Hansetage statt. Die Hanse war ein mittelalterlicher Handelsbund, der mehrere Städte in ganz Europa verband. Seit 1983 wurde dieser Handelsbund wieder zum Leben erwacht und feiert jährlich die westfälische Hansetage. In diesem Jahr vielleicht sogar mit einem neuen Rekord?

Ruhrpott-Stadt will mehr als 1.000 Musiker zusammenbringen

Dieses Jahr finden die Westfälischen Hansetage in Recklinghausen statt, und die Ruhrpott-Stadt hat auch schon einiges vorbereitet. So wurde angekündigt, dass die Festtage um ein Mittelalterlager bereichert werden. Aber es gibt auch einen ganz besonderen Plan, der die Stadt sogar in das Guinness-Buch der Rekorde bringen soll. Die Ruhrpott-Stadt plant nämlich am letzten Tag der Hansetage (6. Juli), das größte Streichorchester aller Zeiten zusammenzubringen. Den bisherigen Weltrekord führt Hongkong. Im Jahr 2018 kamen dort 1.021 Streicher zusammen, um gemeinsam zu musizieren.

Das will Recklinghausen jetzt toppen. In einer Pressemitteilung verkündet die Stadt: „Ziel ist es, unter der Leitung von Generalmusikdirektor Rasmus Baumann und mit der Neuen Philharmonie Westfalen die Europahymne zu spielen.“ Ein großer Plan, für den auch einige Streicher benötigt werden.

Wer Teil dieses Versuches sein möchte, braucht nicht einmal viel Erfahrung als Musiker. Die Ruhrpott-Stadt hat nämlich ein besonderes Angebot für diejenigen, die schon lange nicht mehr gespielt oder gerade erst mit dem Musizieren begonnen haben: In der Neuen Philharmonie Westfalen wird ein Anfängerkurs angeboten.

So kannst du bei Ruhrpott-Event teilnehmen

Der Kurs läuft bereits seit dem ersten Sonntag im Mai, findet seitdem alle 14 Tage am Sonntag statt. Wer Interesse hat, sollte sich bei Mark Mefsut, dem Marketingleiter des Landesorchesters, per E-Mail melden (mefsut@neue-philharmonie-westfalen.de). Jeder, der Lust hat, ein Streichinstrument zu lernen und versuchen will, den Weltrekord zu brechen, ist eingeladen. Die einzige Bedingung? Kursteilnehmer müssen ein eigenes Instrument mitbringen.

Mefsut erklärt: „Wir wollen alle mitnehmen, auch diejenigen, die bislang vielleicht nur davon geträumt haben, ein Streichinstrument zu spielen.“ Er ermutigt: „Mit etwas Übung und viel Spaß an der Musik kann man schon in wenigen Wochen zumindest so weit kommen, beim Weltrekordversuch die einfache Partitur zu spielen und damit Teil einer großartigen Aktion zu sein.“