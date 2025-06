„Rock am Ring“-Besucher verliebt sich unsterblich: Doch er macht einen riesigen Fehler

„Rock am Ring“ ist nicht nur ein riesiges Festival, es ist auch ein Ort der Begegnungen. Wie viele Menschen auf dem Festival schon die große Liebe gefunden haben, ist wohl nur schwerlich nachzuvollziehen. Einem jungen Mann, der in diesem Jahr auf dem „Rock am Ring“-Open-Air dabei war, ist aber genau dies gelungen. Blöd nur, dass er sie direkt danach wieder gehen ließ.

Was war geschehen? Jonas war zum „Rock am Ring“-Festival gefahren, und hat sich dort die Metal-Band „Bring me the Horizon“ angeschaut. Doch plötzlich war die Band Sheffield nur noch zweitrangig. Denn während eines ruhigeren Liedes lernte er seine Traumfrau kennen.

„Rock am Ring“-Gänger sucht seine große Liebe

„Wir haben gelacht, geredet und direkt gevibed – dabei haben wir nur maximal zehn Minuten geredet“, berichtet der Festivalgänger bei Instagram. Ihr Gesprächsthema: Bei einem ruhigeren Song schlug Jonas vor, dass zu ihrem Date nur Wein eine Rose und ein Tisch fehlen würden, auf den man die Dinge stellen könne.

„Wir haben darüber gelacht, dass wir bei dem romantischen Song gerade beide den Text nicht kennen“, berichtet Jonas. Doch dann geschah das Unglück. Die unbekannte Angebetete sagte, dass sie weiter wolle. Die Rapper von K.I.Z. sehen. Und Jonas, der blieb zurück.

„Ich habe zu spät gecheckt, dass ich gerade einen Riesenfehler gemacht habe“

„Ich habe zu spät gecheckt, dass ich gerade einen Riesenfehler gemacht habe – ich habe keinen Namen und keinen Kontakt von ihr. Und sie das ganze restliche Festival nicht mehr gefunden…“, so Jonas traurig.

Und so versuchte es der einsame Romeo über Social Media. Fast eine Million Aufrufe erreichten seine Gesuche, dazu gab es 40.000 Likes, Tausende Kommentare … doch bislang blieb die Suche erfolglos. Dennoch ist Jonas dankbar ob all der Hilfe, die ihm zuteilwurde. „Ihr seid unglaublich“, so der „Rock am Ring“-Fan.

Vielleicht klappt es ja dann im nächsten Jahr. Dann beginnt „Rock am Ring“ am 5. Juni. Tickets gibt es bereits im Verkauf.