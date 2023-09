A1, A40 & Co. in NRW ++ Stau-Horror ++ HIER ist es zum Herbstferien-Start besonders voll

Autofahrer brauchen auf der A1, A40 und anderen Autobahnen in Nordrhein-Westfalen am Freitag (29. September) Nerven wie Drahtseile. Denn wenn im Laufe des Tages die Schulglocke klingelt, beginnen in NRW die Herbstferien.

Der ADAC hatte im Vorfeld bereits vor größeren Staus gewarnt (mehr hier). Der Automobilclub sollte Recht behalten. Schon vor Beginn des üblichen Feierabendverkehrs standen sich Autofahrer auf den NRW-Autobahnen die Beine in den Bauch. Wir halten dich in diesem Newsblog über die Staulage auf der A1, A40 und Co.

A1, A40 und Co.: Stau-Chaos zu Ferienbeginn

15.55 Uhr: Die 350-Kilometer-Marke wurde geknackt. Zwischenzeitlich lagen wir sogar bei fast 370, allerdings ging es danach wieder ein wenig zurück. Ist das Schlimmste damit überstanden? Das bleibt abzuwarten. Denn für viele Autofahrer beginnt der Feierabendverkehr erst jetzt.

15.25 Uhr: Mittlerweile sind wir bei deutlich über 330 Kilometern angekommen. Besonders heftig ist es zurzeit auf der A40 mit 4 Staumeldungen insbesondere zwischen Dortmund und Bochum und Bochum und Essen mit jeweils zehn Kilometern und zwischen 30 und 45 Minuten plus.

14.57 Uhr: Die nächste Schallmauer: Jetzt sind es über 300 Kilometer Stau. Auch der Stau auf der A1 Richtung Münster wird immer länger zwischen Hagen-Nord und Kreuz Dortmund/Unna. Hier sind es mittlerweile 15 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Das kostet dich 30 Minuten länger als üblich.

14.43 Uhr: Und es geht weiter. Knapp 270 Kilometer Stau sind bereits zusammengekommen. Neu ist auch der auf der A57 Köln Richtung Nimwegen zwischen Bovert und dem Kreuz Kamp-Lintfort – knackige 20 Kilometer und stockender Verkehr.

14.20 Uhr: Jetzt sind es bereits über 250 Kilometer Stau auf den NRW-Autobahnen. Zu Stau-Hotspots entwickeln sich auch die A3 rund um Oberhausen in beide Richtungen sowie der Autobahnring um Köln.

14.10 Uhr: Besonders viel Geduld brauchst du aktuell auf der A1 in Richtung Münster. Ab Köln musst du hier gleich mehrfach mit Staus und stockendem Verkehr auf insgesamt mehr als 20 Kilometern rechnen. Ähnliches gilt für die A46 zwischen Wuppertal und Haan. Dort staut es sich in beiden Richtungen auf bis zu zehn Kilometern. Auch die A40 im Ruhrgebiet ist in beide Richtungen voll.

14.05 Uhr: Die Schallmauer von 200 Stau-Kilometern in NRW ist in diesem Moment durchbrochen. Nach Angaben des WDR staut es sich aktuell allein auf den Autobahnen im Land auf rund 210 Kilometern.

14.00 Uhr: Wegen der Reisewelle zu Herbstferienbeginn verzichtet die Autobahn Westfalen zeitweise auf Tagesbaustellen. Wegen langfristiger Baumaßnahmen werden bestimmte Autobahnabschnitte allerdings zum Nadelöhr. Dazu zählt etwa die A1, die zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg sechsspurig ausgebaut wird. Auch im Bereich des Kreuz Unna Richtung Bremen ist die Fahrbahn der A1 verengt. Zudem warnte der ADAC vor Engstellen auf der A2, A31, A43, A44 und A45. Wo genau, das kannst du hier nachlesen >>>