Herbstferien in NRW: Darauf müssen Autofahrer und Urlauber achten

Nicht nur bei der Deutschen Bahn geht es während der Herbstferien in NRW rund, auch auf den Autobahnen gibt es Anfang Oktober einige Engstellen. Zwar verzichtet die Autobahn Westfalen während der zwei Wochen auf Tagesbaustellen. Doch andere Arbeiten gehen währenddessen weiter.

Besonders auf einer Autobahn könnte es in den Herbstferien in NRW zu Staus und langen Wartezeiten kommen. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Herbstferien in NRW, Hessen und Niedersachsen sorgen für volle Autobahnen

Vom 2. bis 14. Oktober sind Herbstferien in NRW, nur zwei Tage später starten sie auch in Niedersachsen. Und vom 23. bis 28. Oktober hat auch Hessen schulfrei. Erfahrungsgemäß kommt es vor allem Freitagnachmittags und samstags dann zu einem vermehrten Fahraufkommen und damit zu Staus und stockendem Verkehr.

„Um dem entgegenzuwirken und um allen Reisenden einen entspannten Urlaubsstart zu ermöglichen, verzichten wir in diesen Zeiten auf sogenannte Tagesbaustellen“, so Niederlassungsdirektorin Elfriede-Sauerwein-Braksiek. Diese sollen außerhalb der Ferienzeit stattfinden. Außerdem rät sie Urlaubern, ihre Anreise besser auf die Tage zwischen Sonntag und Donnerstag zu verlagern, um den stärksten Verkehr zu umgehen.

Die wichtigsten Baustellen in NRW

Allerdings gibt es auf vielen Autobahnen in NRW bereits längerfristige Baumaßnahmen. Die Autobahn Westfalen hat die für den Urlaubsverkehr wesentlichen zusammengefasst. Demnach könnte es besonders auf der A1 in NRW eng werden. Da läuft aktuell der sechsstreifige Ausbau der Fahrbahn zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg. Lediglich auf zwei verengten Spuren fließt hier der Verkehr.

Zumindest drei verengte Fahrspuren führen vom Kreuz Unna in Richtung Bremen. Weil dort gerade drei Brücken erneuert werden, kommt es zudem zu Einschränkungen an der Ausfahrt in Richtung Münster auf die A44 Richtung Kassel. Auch die Brücke, die in Wuppertal über die Linderhauser Straße führt, wird derzeit ersetzt. Hier geht es nur über verengte Fahrspuren. Wegen Sanierungsarbeiten sind zudem die Fahrstreifen auf der A2 zwischen Bottrop und Oberhausen verengt.

Herbstferien in NRW: Weitere Baumaßnahmen auf den Autobahnen

Auf der A31 zwischen Lathen (Niedersachsen) und Rhede wird die Fahrbahn erneuert. Deshalb können Autofahrer in Fahrtrichtung Oberhausen und Emden jeweils nur auf verengten Fahrspuren und auch nur mit maximal 100 Stundenkilometern fahren. Auch auf der A43, A44 und A45 gibt es Einschränkungen: