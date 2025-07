Duisburg: Leiche in Wohnung gefunden – wurde der Verdächtige (22) von seinem Vater angestiftet?

Horror-Fund in einer Duisburger Wohnung! Am Freitagabend (13. Juni) meldete sich ein Mann besorgt bei der Polizei, weil er seinen 42-jährigen Bekannten seit mehreren Tagen nicht mehr erreichen konnte. Die Beamten nahmen den Hinweis ernst und schauten bei dem Duisburger zuhause vorbei.

Als die Duisburger Polizei gegen 20.30 Uhr bei der Anschrift des Mannes in einem Mehrfamilienhaus auf der Angerhauser Straße Ecke Mündelheimer Straße klingelte, öffnete niemand. Sie verschaffte sich Zugang zur Wohnung und die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich.

Duisburg: Polizei findet männliche Leiche – 22-Jähriger festgenommen

In der Wohnung fanden die Beamten den 42-jährigen Bewohner tot vor. Um den Tod sicher festzustellen, wurde ganz nach Protokoll ein Notarzt hinzugerufen. Schon auf den ersten Blick konnten Verletzungen am leblosen Körper des Mannes festgestellt werden. Der Notarzt bestätigte den ersten Verdacht, dass die Verletzungen auf eine körperliche Gewalteinwirkung zurückzuführen sind und glaubt deshalb nicht an eine natürliche Todesursache. Anhand dessen wertet die Staatsanwaltschaft Duisburg den Leichenfund als Tötungsdelikt, woraufhin die Polizei Duisburg eine Mordkommission eingerichtet hat.

Umfangreiche Ermittlungen führten am Montagabend (30. Juni) nun zu einer Verhaftung eines 22-jährigen Duisburgers mit deutscher Staatsangehörigkeit. Gegen ihn wurde am Dienstag Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Duisburg: Vater des 22-Jährigen könnte Anstifter sein

Dann wurde es noch kurioser: Der Vater des 22-Jährigen aus Duisburg könnte ihn womöglich zu der Tat angestiftet haben. Es besteht dringender Tatverdacht. Daher wurde zunächst auch öffentlich per Fahndungsfoto nach dem 40-Jährigen gesucht. Ein Zeuge gab der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des Tatverdächtigen. Spezialeinheiten nahmen den 40-Jährigen widerstandslos in einer Wohnung in Huckingen fest. Der zuvor erlassene Haftbefehl wegen Anstiftung zum Mord wurde ihm von der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Duisburg verkündet.

