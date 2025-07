FIA-Boss träumt von Formel-1-Hammer! Er hat schon ganz konkrete Pläne

Jahr für Jahr gewinnt die Formel 1 immer mehr an Beliebtheit in vielen Ländern, weshalb auch der Rennkalender immer länger wird. Zudem kommt im kommenden Jahr ein elftes Team dazu.

Das reicht FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem aber noch nicht. Für die Formel 1 will er auch noch ein zwölftes Team! Dafür hat er auch schon konkrete Pläne, die er jetzt öffentlich auspackt.

Formel 1: Kommt sogar noch ein zwölftes Team?

Mit Cadillac steigt 2026 ein elftes Team in die Formel 1 ein. Das gab es in der Königsklasse seit 2016 nicht mehr. Doch auch 22 Fahrer scheinen der FIA und Präsident Mohammed bin Sulayem nicht zu reichen. Da die Königsklasse rasant an Beliebtheit gewinnt und immer mehr Länder Rennen austragen möchten, öffnet er Interessenten die Tür, um als zwölftes Team an den Start zu gehen.

Auch interessant: Formel 1: Horner-Beben sorgt für Aufsehen! Jetzt bricht Helmut Marko sein Schweigen

„Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir mehr Teams als Rennen brauchen“, erklärte bin Sulayem laut „Reuters“. „Die Fahrer kommen auf mich zu und sagen: ‚Bitte, keine weiteren Rennen mehr.'“ Immer wieder beklagten die Piloten, dass es zu viele Rennwochenenden gibt. Das war auch einer der Gründe, wieso Sebastian Vettel seine Karriere beendete (hier mehr dazu).

Aber auch bin Sulayem weiß, dass es nicht so einfach und schnell gehen wird. „Wir haben ein elftes Team. Ich denke, wir sollten uns die Performance dieses elften Teams anschauen“, erklärt der 63-Jährige und verweist damit auf Cadillac.

„Die Zeit wird kommen“

Sollte Cadillac dann in der Formel 1 überzeugen, würde auch ein zwölftes Team infrage kommen. „Wenn es ein Team aus China gäbe, und die FOM es genehmigt, und ich bin mir 100 Prozent sicher, dass sie es genehmigen würden: Würde es nicht mehr Geld bringen, wenn China einsteigt? Ich glaube, ja“, so bin Sulayem.

Der FIA-Boss stellt aber auch klar: „Müssen wir das Starterfeld mit einem zwölften Team auffüllen, nur um es aufzufüllen? Nein. Es muss das richtige Team sein. Die Zeit wird kommen, in der wir es für richtig halten, einen neuen ‚Expression of Interest‘ zu öffnen.“

Mehr Nachrichten für dich:

Es bleibt abzuwarten, wie sich das ganze Thema in der Formel 1 weiterentwickelt. Die Pläne von bin Sulayem hören sich durchaus spannend an. Gleichzeitig will er auch die anderen Rennställe nicht verärgern, betont er. Ein zwölftes Team muss einen Mehrwert schaffen und zur nachhaltigen Entwicklung des Geschäfts beitragen. Auch die Fans werden gespannt hinschauen, was daraus wird.