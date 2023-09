Wetter in NRW: Absolute Sensation am Himmel – du hast nur noch diese eine Chance, sie zu sehen

Das Wetter in NRW verwöhnt uns aktuell mit einer gehörigen Portion Sonne und hohen Temperaturen. Das Beste: Der unerwartete Spätsommer mitten im September bleibt uns auch noch bis über das Wochenende erhalten. Erst danach müssen wir mit dem großen Wetter-Knall in NRW rechnen (mehr hier).

Bis dahin lässt sich kaum ein Wölkchen am Himmel blicken. Und deshalb ist die Bühne frei für einen Vertreter, den wir danach wohl nie wiedersehen werden.

Wetter in NRW macht Sensations-Aussicht möglich

Die Rede ist vom Kometen C/2023, der nach Angaben der Vereinigung der Sternenfreunde erstmals am 12. August dieses Jahres vom japanischen Amateurastronomen Hideo Nishimura entdeckt wurde. Es ist womöglich die letzte Gelegenheit, den grünlich schimmernden Himmelskörper zu sehen.

Auch interessant: Flughafen Düsseldorf: Riesen-Aufruhr – als SIE auftauchen, stehen Mitarbeiter Spalier

Denn der Komet fliegt sehr nah an der Sonne vorbei. Am 17. September soll „Nishimura“ weniger als 40 Millionen Kilometer vom Stern im Zentrum unseres Sonnensystems vorbeirauschen. „Möglicherweise wird er sich dabei auflösen“, heißt es von den Sternfreunden. Bis dahin können wir die unübliche Farbe des Kometen noch bewundern. So oder so ist es die letzte Chance für uns. Denn selbst wenn der Komet nicht verglüht, würde er in über 400 Jahren erst wieder für uns sichtbar sein, berichtet der „Focus“.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag (9. September): 29 bis 33 Grad, nachts 19 bis 15 Grad

Sonntag (10. September): 29 bis 33 Grad, nachts 20 bis 16 Grad

Montag: (11. September): 29 bis 32 Grad, nachts 18 bis 15 Grad

So kannst du den grünen Kometen sehen

Denn es handelt sich um keinen gewöhnlichen Kometen. Der Himmelskörper schimmert grün – durch ein Gas, das durch die Erwärmung nahe der Sonne entsteht. Und auch in den nächsten Tagen sei „Nishimura“ noch für die ein oder andere Überraschung gut. So könne er laut Sternenfreunden in den nächsten Tagen noch heller leuchten.

Mehr Themen:

Schaulustige können den grünlich schimmernden Kometen mit einem Fernglas oder einer Kamera mit einem Teleobjektiv in diesen Tagen am morgendlichen Nordosthimmel beobachten. Wegen der niedrigsten Entfernung zur Erde eignet sich der Dienstag (12. September) besonders gut. Sternenfreunde aus NRW sollten ihre Chance jedoch früher nutzen. Denn ab Montagabend ziehen in NRW wieder Wolken auf. (mit dpa)