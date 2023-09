Wetter in NRW: Verkehrte Welt! Experte blickt verdutzt auf Regenfront – „Hier geht’s richtig rund“

Das Wetter in NRW verwöhnt uns dieser Tage mit Sonne satt und sommerlichen Temperaturen. Am Dienstag (5. September) knackt das Wetter in NRW sogar wieder die 30-Grad-Marke. Und in dieser Woche ist kein Ende der Hochdruckperiode in Sicht.

Bis zur Wetter-Wende, die aller Voraussicht nach pünktlich mit Beginn der nächsten Woche anfängt (mehr dazu hier), soll kaum ein Tropfen Regen in NRW herunterkommen. Ganz im Gegensatz zu Regionen, die üblicherweise in dieser Jahreszeit von Sonnenanbetern angesteuert werden.

Wetter in NRW: Verkehrte Welt

Die Schulferien sind die klassische Urlaubszeit für Familien. Wer keine Kinder hat, kann die meist günstigeren Angebote außerhalb der Hochsaison nutzen, um seine Auszeit zu genießen. Viele zieht es dabei in Regionen mit „Sonnen-Garantie“.

Doch wer dieser Tage in die klassischen Urlaubsregionen im Süden reist, muss die ein oder andere bittere Pille schlucken. Denn während bei uns in NRW die Sonne vom blauen Himmel grüßt, kracht es in beliebten Urlaubs-Ländern gewaltig. „Da wird’s richtig nass werden“, blickt Wetter-Experte Dominik Jung auf die unübliche Wetter-Lage dieser Woche.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 28 bis 32 Grad, nachts 17 bis 12 Grad

Donnerstag: 29 bis 32 Grad, nachts 15 bis 14 Grad

Freitag: 29 bis 32 Grad, nachts 17 bis 13 Grad

„Hier geht’s richtig rund“

Ob Spanien, Portugal oder im südöstlichen Mittelmeerraum rund um Griechenland: „Hier geht’s richtig rund“, weiß Dominik Jung („wetter.net“) – mit teilweise heftigen Auswirkungen. So hatten sintflutartige Regenfälle auf der iberischen Halbinsel am Wochenende Straßen und Häuser überschwemmt. Spanische Behörden meldeten sogar mehrere Tote nach schweren Unwettern.

Land unter in Spanien – in einem dieser Autos an der Autobahn A42 in Bargas, Toledo, Castilla-La Mancha, wurde am Montag eine Leiche gefunden. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Während in beliebten Urlaubsregionen das Chaos ausgebrochen ist, können wir uns auf das zweite Sonnen-Wochenende in Folge einstellen. „Das ist sicher“, verkündet Dominik Jung und verweist auf das stabile Hoch „Olenka“, das uns tagelangen Sonnenschein garantiert. „Hätten wir diese Wetterlage vor sechs bis sieben Wochen gehabt, (…) wäre das eine extreme Hitze-Welle geworden“, so der Wetter-Experte und spricht von Werten über 40 Grad. Im September fällt diese sogenannte Omega-Hitze zum Glück etwas moderater aus.