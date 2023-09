Wetter in NRW: Sommer-Hitze kehrt zurück – doch DARAUF müssen wir uns auch gefasst machen! „Ordentlich loslegen“

Wer kürzlich seine Wetter-App auf dem Smartphone geöffnet hat, wird vielleicht große Augen gemacht haben. Denn das Wetter in NRW erlebt ein regelrechtes Sommer-Comeback. Nach wochenlangem Regen soll nochmal richtig Urlaubsfeeling aufkommen.

Temperaturen über 30 Grad, strahlender Sonnenschein und weitestgehend blauer Himmel – dieses Wetter in NRW haben wir uns gewünscht und wurden offenbar erhört. Doch wie lange können wir das schöne Wetter genießen?

Wetter in NRW wird heiß und windig

Das Wetter erreicht in der kommenden Woche in NRW Höchstwerte von bis zu 32 Grad. Doch Meteorologe Kai Zorn ordnet den heftigen Temperaturanstieg auf seinem Youtube-Kanal ein: „Das ist im September gut aushaltbar. Das ist keine klassische Hitze, wie wir sie im Juni, Juli oder auch Anfang August bekommen. Und es wird auch nicht weite Teile Deutschlands treffen, sondern ein paar wenige Regionen.“

Doch die meisten Regionen von NRW gehören offenbar zu den Glücklichen. Am Montag ist es noch vereinzelt bewölkt, doch die Sonne wagt den ersten Durchbruch – aber sie kommt nicht allein, denn wir müssen uns auf noch etwas gefasst machen. „Der Wind wird aber aus östlichen Richtungen ordentlich loslegen. Das wird ganz schön fegen bei Temperaturen von maximal 23 bis 29 Grad“, so der Experte. Bei solch einem Hitzeanstieg tut etwas frischer Wind doch ganz gut.

Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen weiter an auf bis zu 32 Grad, wohingegen der Wind immer mehr nachlässt. Es wird also nochmal richtig heiß – vielleicht die letzte Chance in diesem Sommer für einen Ausflug an den See oder in den Biergarten? Denn laut dem Meteorologen scheint es nur ein sehr kurzes Sommer-Comeback zu geben. „Am Sonntag kommen Schauer und Gewitter hinzu und die kündigen das Ende der Wärme-Serie an, bevor es endgültig nach unten geht“, so die düstere Prognose.