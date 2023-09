Wetter in NRW: Experte prognostiziert krassen Umschwung – „Schon ne Hausnummer“

Viele hatten den Sommer fast abgeschriebenen, jetzt er ist er doch nochmal ein wenig zurückgekommen. An diesem ersten September-Wochenende (2. September/3. September) gibt es wieder sommerliche Temperaturen. Aber wie lange bleibt das Sommer-Wetter in NRW?

Die Antwort von Wetter-Experte Dominik Jung („Wetter.com“) lautet: Ende offen. Bei einem Blick auf das europäische Wettermodell wurden „heftige“ Warmluft-Vorstoße berechnet. In 1.800 Metern Höhe wurden über Deutschland bis zu 20 Grad gemessen. Das ist in dieser Höhenlage und zu dieser Jahreszeit „schon ne Hausnummer“, so der Experte. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir uns auf einen Spätsommer mit tollem Wetter in NRW freuen können.

Wetter in NRW: Gute Nachrichten!

Zunächst bringt uns das Tief Günter im Westen am Samstag (2. September) noch einzelne Schauer und Gewitter, aber dann kommt ein Hoch und das wird uns laut Dominik Jung den Spätsommer in Mitteleuropa und in Deutschland zurückbringen.

Bereits in der Nacht zum Sonntag wird es sternenklar, der Sonntag bringt viel Sonnenschein bei 22 Grad. Anschließend soll es von Tag zu Tag wärmer werden!

Wetter in NRW: Prognose vom 3. bis 8. September

Am Montag (4. September) erwartet uns in NRW Sonnenschein bei 26 Grad. Auch am Dienstag soll es wieder viel Sonnenschein bei 26 Grad geben.

Der Mittwoch bleibt unverändert: Das Hoch bleibt stabil und soll uns 26 Grad und viel Sonnenschein bescheren. Am Donnerstag soll es noch ein Stückchen wärmer werden, mit 29 Grad und Sonnenschein. Auch der Freitag bleibt zunächst sommerlich warm bei 24 Grad. Erst zum Abend können dann einzelne Gewitter vorkommen.

So wie es aussieht, scheint sich der Sommer also bis mindestens zum 10. September nochmal über ganz Europa ausbreiten zu wollen. Insgesamt ist das laut Dominik Jung eine „sehr spannende Entwicklung“. Laut dem Meteorologen bleibt das Spätsommer-Hoch bis Mitte September.