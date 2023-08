Wetter-Wahnsinn in NRW: Tornado wütet in Wuppertal! Anwohnerin filmt im Auge des Sturms

Spektakuläres Wetter-Ereignis am Mittwoch (30. August) in NRW. Videos in sozialen Netzwerken, wie in den Abendstunden plötzlich ein Tornado in Wuppertal gewütet hat. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, fegte die Windhose nach 20 Uhr für kurze Zeit über den Stadtteil Dönberg.

Die Feuerwehr war nach dem heftigen Unwetter-Ereignis im Dauereinsatz. Denn zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und Dächer beschädigt. Das Video einer Anwohnerin zeigte das Ausmaß des Wirbelsturms. Sie filmte das Wetter-Ereignis aus ihrer Wohnung heraus, als sie sich plötzlich mitten im Auge des Sturms befand.

Wetter in NRW: Anwohnerin filmt Tornado

Herumwirbelnde Äste, Gartenmöbel, die sich plötzlich selbstständig machen und durch die Luft gewirbelt werden. Es sind Bilder, die sonst eher von der Ostküste der USA oder anderen Küstengebieten der Welt gewohnt sind. Doch am Mittwochabend wurde eine erschrockene Anwohnerin Zeugin davon, wie ein Tornado ihr Grundstück verwüstete.

Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis der Wirbelsturm weitergezogen war und an anderer Stelle weiter wirbelte. Ersten Information der Feuerwehr soll es zwar zu zahlreichen Schäden gekommen sein – verletzt wurde aber offenbar niemand.

Tornado schockiert Anwohner in NRW

In den Sozialen Netzwerken schauen viele Menschen ungläubig auf die Aufnahmen aus Wuppertal. „Vor allem möglichen Mist wird gewarnt, aber vor sowas nicht“, beschwert sich ein X-(früher Twitter)-Nutzer. Tatsächlich hatte der Deutsche Wetterdienst Unwetter mit Gewittern und Starkregen angekündigt. Dass dabei ein Tornado entstehen könnte, war aber offenbar nicht vorherzusehen.

Noch ist unklar, wie der Tornado entstehen konnte und mit welcher Windgeschwindigkeit er durch Wuppertal wirbelte, ist noch unklar. Der DWD will dies im Verlauf des Tages untersuchen. Grundsätzlich könne ein Wirbelsturm nach DWD-Angaben bei starken Temperaturgegensätzen entstehen und Luft ansteigt. „Durch frei werdende Kondensationswärme und starke vertikale Windscherung wird dabei ein rotierender Aufwindschlauch erzeugt. Dieser kann einen Durchmesser bis über einen Kilometer erreichen, wobei Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Stunde auftreten können.“