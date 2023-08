Wetter in NRW: Von wegen Sonne satt – Experten müssen Prognose ändern

Kommt der Sommer noch einmal zurück? Oder müssen wir uns langsam auf herbstliches Wetter in NRW einstellen? Zum Ende des meteorologischen Sommers am Donnerstag (31. August) scheint der Fall klar. Kaum ein Ort in NRW knackt an diesem Tag noch die 20-Grad-Marke.

Doch zum Wochenende zuckt der Sommer dann doch noch einmal (mehr hier). Meteorologen hatten sogar noch einmal eine dauerhafte Wetter-Wende prophezeit. Doch jetzt müssen sie zurückrudern.

Wetter in NRW: Experten müssen Prognose ändern

17 bis 20 Grad, ein wolkenverhangener Himmel und immer wieder Schauer und Gewitter. Der meteorologische Sommer verabschiedet sich am Donnerstag alles andere als sommerlich. Viel freundlicher soll es auch am Freitag nicht werden. Doch am Wochenende sieht die Lage schon ganz anders aus.

Am Samstag (2. September) knackt das Thermometer mancherorts wieder die 25-Grad-Marke. Noch wärmer wird es dann am Sonntag (3. September). Wetter-Experte Dominik Jung machte unter Berufung auf das amerikanische Wetter-Modell bereits Hoffnung auf eine dauerhafte Rückkehr des Sommers. Allerdings haben sich die Zeichen für eine länger anhaltende Wärmephase bereits wieder verabschiedet.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 19 bis 22 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Samstag: 22 bis 25 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Sonntag: 23 bis 26 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Wetter-Wende in NRW?

Während Dominik Jung („wetter.net“) für nächsten Dienstag (5. September) zunächst noch einen regelrechten Wärme-Dom über Deutschland ankündigt hatte, sieht die Lage nun ganz anders aus. Deutlich über 25 Grad in NRW und sogar über 30 Grad im Süden Deutschlands sollten es Anfang nächster Woche werden. Aber: „Von der großen Wärme ist nichts mehr geblieben“, muss Dominik Jung beim Blick auf die neuesten Prognosen enttäuschen.

Jetzt deutet viel auf einen deutlichen Temperaturrückgang nach dem Wochenende hin. Es sei jedoch noch unsicher, ob sich vielleicht doch noch die Hitze aus dem Süden bei uns in NRW doch noch ein wenig länger blicken lässt. Es bleibt also spannend.