Wetter in NRW stürzt erst ab – doch kurz danach passiert es

Was für ein Wetter in NRW! Eine massive Hitze-Welle rollt Anfang Juli über Deutschland hinweg. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag (1. Juli) flächendeckend vor extremer Hitze in NRW.

„Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten“, warnen die Meteorologen auch für Mittwoch. Am Abend drohen dann kräftige Gewitter. Schwere Sturm- und orkanartige Böen pusten die Hitze zunächst förmlich weg. Doch die nächste Hitze-Welle ist schon im Anmarsch!

Warnung vor Hitze-Wetter in NRW

Es ist tropisch heiß in NRW zu Beginn des Julis. Am Mittwoch kratzt das Thermometer in Teilen von NRW sogar an der 40-Grad-Marke! „Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet zu rechnen“, heißt es in amtlichen Warnungen des DWD für zahlreiche Städte in NRW.

„Während des Tages erreicht die UV-Strahlung ungewohnt hohe Werte. Schutzmaßnahmen sind unbedingt erforderlich“ warnen die Meteorologen und appellieren: „Zwischen 11 und 16 Uhr sollten Sie lange Aufenthalte in der Sonne vermeiden. Auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme (LSF 30), Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.“

Wetter in NRW stürzt ab

Nach den heftigen Gewittern in NRW stürzen die Temperaturen förmlich ab. So werden es am Donnerstag laut DWD-Vorhersagen nur 23 bis 26 Grad. Doch die Abkühlung ist nur von kurzer Dauer, wie Dominik Jung („wetter.net„) erklärt.

Nach Angaben des Wetter-Experten müssen wir in Teilen von NRW schon am Samstag (5. Juli) wieder mit Temperaturen bis zu 30 Grad rechnen. „Eine große Abkühlung ist eigentlich bis nächste Woche nicht zu erwarten“, so der Diplom-Meteorologe. Deshalb rät der DWD eindringlich: „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“