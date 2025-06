Tödliche Gefahr für Hunde in NRW – Stadt sperrt beliebten See

Ob mit oder ohne Hund. Angesichts der extremen Hitze suchen viele Menschen in NRW nach Abkühlung im Freien. Insbesondere Wälder und Seen locken Spaziergänger an den heißen Tagen mit erfrischendem Schatten und kühlem Nass.

Doch Vorsicht! Nicht an allen Stellen solltest du deinen Hund ins Wasser lassen. Die Stadt Dinslaken musste jetzt sogar den Rotbachsee sperren – wegen einer tückischen Gefahr.

NRW-Stadt sperrt See – Gefahr für Hunde

Der Grund für die Sperrung: Nach Angaben der NRW-Stadt besteht der Verdacht, dass der Rotbachsee durch von Blaualgen befallen ist. Dabei handelt es sich „Cyanobakterien“, die sich in stehenden Gewässern vor allem bei hohen Temperaturen ausbreiten.

„Blaualgen können bei Menschen zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, geröteten Augen und Atemnot führen“, erklärt die Stadt Dinslaken. Hunde sind besonders gefährdet. Bei hoher Konzentration im Wasser kann der Kontakt mit Blaualgen bei den Vierbeinern zu Vergiftungserscheinungen (Krämpfe, Zittern und Lähmungen) und sogar bis zum Tod führen!

So erkennst du Blaualgen (Quelle: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland):

Wasser wirkt grünlich oder bläulich-grün gefärbt

Schlierenbildung oder Algenteppiche

wolkenartige Verteilung im Wasser

tote Fische an der Wasseroberfläche

Füße bei knietiefem Wasser kaum zu sehen

NRW-Stadt mit wichtigem Appell

Die Stadt Dinslaken hat deshalb kurzen Prozess gemacht und den idyllischen See am Rande des Ortsteils Hiesfeld gesperrt. Entsprechende Hinweisschilder seien aufgestellt. Der Lippeverband sowie Wald und Holz NRW sind ebenfalls in Kenntnis gesetzt worden.“

Damit auch wirklich jeder über die Gefahr informiert wird, appelliert die Stadt Dinslaken: „Also passt bitte auf und informiert gerne auch eure Bekannten.“