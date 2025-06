Kurz vor „Bochum Total“ stellen sich Musik-Fans nur eine Frage – Veranstalter gibt Hinweis

„Bochum Total“ steht in den Startlöchern. Ab Donnerstag (3. Juli) geht bei der 38. Ausgabe des Umsonst-und-draußen-Festivals wieder mächtig die Post ab.

Line-up und Zeitplan für das diesjährige „Bochum Total“ stehen mittlerweile fest (hier geht es zum Programm 2025 >>>). Doch genau wie im letzten Jahr gibt es eine Lücke. Dabei handelt es sich um den „Secret Act“ am Sonntagabend (6. Juli) auf der 1Live-Bühne. Veranstalter Marcus Gloria verrät gegenüber DER WESTEN, wann das Geheimnis gelüftet wird und liefert dabei einen ersten Hinweis.

Wer wird „Secret Act“ bei „Bochum Total“ 2025?

Der Jubel im vergangenen Jahr war groß, als bekannt wurde, dass die 257ers als „Secret Act“ bei „Bochum Total“ auf der Bühne stehen. Kurz nach dem Viertelfinal-Aus der Deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM gegen Spanien konnten Musik-Fans gemeinsam mit dem Rap-Duo aus Essen („Ich und mein Holz“) ihre Wunden lecken.

++ Bier-Preise vor „Bochum Total“ enthüllt – Besucher hören ganz genau hin ++

Doch wer wird 2025 am letzten Festivaltag ab 20.45 Uhr (bis 22 Uhr) auf der 1Live-Bühne stehen? Veranstalter Marcus Gloria gibt sich diesbezüglich weiter geheimnisvoll. Der Name des Acts werde erst am Vortag um 20 Uhr verkündet, so der Veranstalter im Gespräch mit DER WESTEN. Gloria liefert aber einen ersten Hinweis mit: „Da spielt die Band noch ein Konzert.“

++ Bochum Total gibt neue Acts bekannt – Fans flippen aus! „Ich schreie“ ++

Vorfreude auf „Secret Act“ bei „Bochum Total“

Die „Bochum Total“-Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis der diesjährige „Secret-Act“ enthüllt wird. Durch den Hinweis können allerdings zahlreiche Bands ausgeschlossen werden, die am Samstagabend nicht um 20 Uhr auf der Bühne stehen.

Mehr Themen:

Findige Festival-Besucher ahnen vielleicht schon, um wen es sich handeln könnte. Alle anderen können sich überraschen lassen, wer es nun am Ende tatsächlich sein wird. Die Vorfreude auf „Bochum Total“ ist derweil ungebrochen. Tausende Besucher freuen sich mal wieder auf zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die kurz vor ihrem Durchbruch stehen und bald deutschlandweit bekannt sind. Ganz nach dem Motto: „Heute schon sehen, was wir morgen hören werden.“