Wetter-Experte fürchtet schon die nächste Hitze-Welle für NRW – „Da ist was im Busch“

Hitze-Alarm in Deutschland! In der ganzen Republik ächzen die Menschen unter den hohen Temperaturen – auch in NRW kratzt man am Mittwoch (2. Juli) an der 40-Grad-Marke, kurz bevor heftige Gewitter zumindest etwas Abkühlung mit sich bringen dürften (>> hier mehr lesen).

Doch die Entspannung hält nicht lange an. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ wirft bereits einen Blick auf den Juli – und sieht schon die nächste extreme Hitze-Welle auf uns zurollen.

Wetter in NRW: Kein Hitze-Ende in Sicht

Was schon jetzt feststeht: Der Juli wird im Gesamtschnitt bis zu 2 Grad wärmer ausfallen, als es in den letzten knapp 35 Jahren der Fall war. Gleichzeitig fällt kaum Regen, Jung warnt entsprechend vor schweren Dürreperioden. „Bis zum 17. Juli ist kaum Regen zu erkennen“, fasst der Meteorologe für NRW zusammen.

Wie stark die Temperaturen bis Mitte Juli ansteigen werden, zeigt der Experte auf den Ensemble-Prognosen für diverse Beispielorte in Deutschland. „Da ist was im Busch“, so Jung – selbst die Mittelwerte pendeln sich bereits bei 30 bis 32 Grad ein, mit deutlichem Spielraum nach oben!

Juli genauso heiß wie der Juni?

Die „heißesten“ Prognosen setzen sich bei rund 35 Grad fest, stellenweise sogar auf 38 oder 39 Grad – und ändern sich auch mit neuen Daten-Updates kaum. „Das macht schon so ein bisschen nachdenklich“, betont Jung. Eine weitere Hitze-Welle scheint unausweichlich.

Auch in NRW klettern die Temperaturen Mitte Juli ziemlich sicher auf über 30 Grad, einige Prognosen rechnen gar mit knapp 40 Grad. Es wird sich zeigen, welche Vorhersage letztendlich eintritt.

Das Schwitzen geht also weiter! Und auf weitere Unwetter oder Gewitter, die Regen und Abkühlung mit sich bringen könnten, deutet leider erstmal gar nichts hin.