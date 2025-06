Hitze-Wetter dominiert in NRW – wenn du Abkühlung willst, musst du HIER hin

Der Sommer ist in NRW deutlich zu spüren und sorgt für Temperaturen von über 30 Grad. An dem Wetter wird sich in den nächsten Tagen wohl vorerst auch nichts ändern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Im Gegenteil, es wird noch heißer!

Demnach kannst du dich auf eine weitere Hitzepeitsche gefasst machen. Am Montag (30. Juni) erwarten die Wetter-Experten Höchsttemperaturen zwischen 29 und 34 Grad und nur einen schwachen Wind. Am Dienstag (1. Juli) folgen Höchstwerte zwischen 33 und 37 Grad und am Mittwoch (2. Juli) kannst du dich auf Temperaturen von bis zu 39 Grad einstellen. In NRW wird es also ganz schön heiß!

Wetter in NRW im Vergleich

Abkühlung gefällig? Dann findest du sie in den kommenden Tagen in anderen Regionen Deutschlands. Während die Temperaturen in NRW immer weiter steigen, sind sie im Norden vergleichsweise niedrig.

+++ Passend dazu: Von wegen Siebenschläfer! Wetter in NRW wird „brutal“ +++

Wie die „dpa“ berichtet, erwarten Wetter-Experten in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Montag erstmal nur Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Am Dienstag und Mittwoch steigen aber auch dort die Temperaturen. Ein Ort gibt allerdings Hoffnung für Menschen aus NRW und Co.

+++ Auch interessant: Wetter in NRW: Auf Hitze folgen Blitze – „Ziemlich durcheinander“ +++

Hier mehr lesen:

Sylt vergleichsweise angenehm

Auf Sylt soll es nach Angaben der „dpa“ am Dienstag am kühlsten sein. Während einige Orte in Schleswig-Holstein dann ebenfalls mit hohen Temperaturen von bis zu 36 Grad rechnen können, soll das Wetter auf Sylt mit 27 Grad recht angenehm sein.

Hier mehr lesen:

Hier kann man sich also vergleichsweise noch ein wenig abkühlen, dabei dürfte auch der Wind am Strand helfen. Wer frei hat, sollte also über einen Kurztrip ans Meer nachdenken, um dem Wetter in NRW zu entkommen.

Echte Abkühlung bringt dann der Sprung ins kühle Nass. Doch Vorsicht ist geboten, denn das Schwimmen in offenen Gewässern kann schnell gefährlich werden oder gar tödlich enden (>>> hier mehr dazu lesen).