Wetter-Expertin warnt: „Richtig gefährlich“ – auch in NRW?

In den letzten Wochen spielt das Wetter in Deutschland und NRW schier verrückt: Auf brechende und andauernde Hitze folgten in den vergangenen Wochen immer wieder massive Gewitter und Regenfälle, die so einige Pläne wortwörtlich ins Wasser fallen ließen. Für die Natur waren die Regenfälle eine willkommene Abwechslung, doch nun scheint die Hitze sich wieder auszubreiten.

Jetzt scheint es amtlich: Das Wetter in NRW dreht wieder voll auf. Expertin Kathy Schrey warnt nun vor der gefährlichen Hitzewelle, die uns zu überrollen droht.

NRW: Hitze im Anmarsch

Nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag (27. Juni) und Samstag (28. Juni) scheint das Wetter in NRW wieder in die Höhe zu schießen. Schon für Sonntag (29. Juni) sagt das amerikanische Wettermodell regional Temperaturen um die 30 Grad voraus. Und ab Montag (30. Juni) kommt noch eine Schippe drauf: Die Temperaturen sollen auf 34/35 (!) Grad klettern und damit eine krasse Hitzewelle auslösen. Und das ist noch nicht alles!

Denn mit der Hitze steigt außerdem die Gewitterwahrscheinlichkeit, wie Schrey erklärt. Es könne wieder zu Überschwemmungen oder Astbruch kommen, warnt die Expertin. Es könne „richtig gefährlich“ werden.

Auch interessant: Wetter-Wende endet tragisch – Duisburger stirbt bei schrecklichem Unfall!

Und auch in der Nacht scheint Entspannung fern zu sein: In der Nacht auf Dienstag (1. Juli) kommt eine „tropische Nacht“ auf uns zu, in der die Temperaturen auch in NRW nur mancherorts unter 20 Grad fallen. „An ruhigen und entspannten Schlaf ist nicht zu denken“, so Schrey. Tagsüber klettern die Temperaturen immer weiter rauf bis zu 37 Grad und auch Unwetter werden wahrscheinlicher. „Das kann schon wieder richtig heftig ausfallen“, warnt die Wetter-Expertin. Die anhaltende Hitze stelle eine starke Belastung für sowohl Mensch als auch Umwelt dar.

Temperaturen bei 36 Grad

Auch am Mittwoch (2. Juli) scheint der Hitze nichts entgegenzuwirken. Nach dem europäischen Wettermodell sind 36 Grad auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, wie die Expertin von „wetter.net“ erkennt. „Mit Sonnenunterstützung können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass es nochmal ein bis zwei Grad wärmer wird“ – auch in NRW!

Mehr News:

Schrey warnt nicht nur vor heftigen Unwettern, sondern auch vor der Hitze. „Bleibt aus der Sonne!“, appelliert sie. Der UV-Index steigt in der nächsten Woche bis auf 9 und kann deine Haut damit stark schädigen! Lange Kleidung und Sonnenschutz sind ein Muss, so die Expertin.