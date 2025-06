„Fernsehgarten“-Besucher müssen sich wappnen – Wetter-Alarm angekündigt

Wenn Andrea Kiewel am Sonntag wieder zur großen Gartenparty auf dem Mainzer Lerchenberg lädt, heißt es: Bühne frei für gute Laune und jede Menge Musik. Am 29. Juni steht der ZDF-„Fernsehgarten“ ganz im Zeichen des Discofox. Mit dabei sind unter anderem Semino Rossi, Fantasy, Simone, Petra Frey und Maria Voskania. Klingt nach ausgelassener Stimmung.

Doch Zuschauer vor Ort sollten sich diesmal besonders gut vorbereiten. Denn das Wetter zeigt sich nicht nur von seiner besten, sondern auch von seiner heißesten Seite.

Zuschauer kommen beim „Fernsehgarten“ ins Schwitzen

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Sonntag vor einer anhaltenden Wärmebelastung im Südwesten. Grund dafür ist eine Hochdruckzone, die sich von den Azoren bis nach Mitteleuropa erstreckt. Gleichzeitig schiebt ein Tief über Nordeuropa heiße Luft nach Rheinland-Pfalz. Die Folge: Hohe Temperaturen, viel Sonne und kaum Wind.

Für die Gäste auf dem Gelände des „Fernsehgarten“ bedeutet das: Durchhalten, viel trinken und am besten die Tanzpausen im Schatten verbringen. Große Hitze kann den Kreislauf belasten, vor allem bei längerer Belastung im Freien. Wer den Sonntag draußen verbringen will, sollte also vorbereitet sein.

So kommst du gut durch den „Fernsehgarten“

Die Temperaturen klettern am Sonntag in Mainz auf bis zu 31 Grad. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit gibt auf seiner Website hilfreiche Tipps, um der Hitze zu trotzen.

So sollte man vor allem ausreichend Wasser trinken, auf leichte, frische Mahlzeiten setzen und am besten luftige Kleidung tragen. Viskose, Baumwolle oder Leinen lassen die Haut atmen und verhindern, dass sich die Hitze am Körper staut. Auch eine Kopfbedeckung schützt vor der Sonne.

Die gute Nachricht: Trotz Hitze bleibt es trocken, auch ein Gewitter ist nicht in Sicht. Und mit der richtigen Vorbereitung können Gäste den ZDF-„Fernsehgarten“ trotzdem in vollen Zügen genießen.