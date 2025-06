Andrea Kiewel trifft „Fernsehgarten“-Zuschauer: „Frech ist er“

Im ZDF-„Fernsehgarten“ ist immer etwas los – doch dieser spontane Auftritt sorgt nun auch abseits der Bühne für Gesprächsstoff. In einem Instagram-Clip tanzt Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel ausgelassen durchs Publikum, holt sich dabei charmant Verstärkung und macht eine persönliche Bemerkung, die bei vielen Zuschauern für Lacher sorgt.

Doch nicht alle feiern Kiwis ausgelassene Art. In der Kommentarspalte unter dem offiziellen „Fernsehgarten“-Post gehen die Meinungen weit auseinander. Zwischen Begeisterung, Fremdscham und klarer Kritik zeigt sich: Ein kleiner Tanz kann im Netz eine große Welle schlagen.

Andrea Kiewel schwingt das Tanzbein

Auf Instagram veröffentlicht der „Fernsehgarten“ einen Ausschnitt aus der Sendung. Dazu wird geschrieben: „Manchmal reicht ein Lied – und schon steht Kiwi mitten im Publikum und tanzt einfach los. Wer würde auch gern mal mit Kiwi tanzen?“

In dem Video tanzt Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel zum Lied „Crying at the Discoteque“ von Alcazar und holt sich glatt einen Herren aus dem Publikum dazu. Die „Fernsehgarten“-Moderatorin sagt: „Jetzt darf ich ja, ich bin verlobt!“ Prompt entgegnet ihr Tanzpartner: „Das heißt ja nichts.“ Kiwi sieht das jedoch völlig anders: „Doch, das heißt alles! Frech ist er, er sagt, dass das nichts heißt! Sie kennen mich so gut.“

„Fernsehgarten“-Auftritt: Meinungen spalten sich

Die Fans sind zwiegespalten. Während die einen die „Fernsehgarten“-Bekanntheit für ihre Art lieben, haben andere dafür überhaupt kein Verständnis:

„Sympathisch!“

„Einfach toll lieber Fernsehgarten und Kiwi mit flotter Sohle.“

„Genau diese Spontanität und Fröhlichkeit macht Kiwi so besonders und liebenswert!“

„Ich finde Kiwi toll!“

„Oh meine Güte, wer tut sich das an und bezahlt noch Geld dafür!“

„Schlimm ihre Art und Weise!“

„Furchtbar, wie dicht die den Leuten auf den Leim rückt!“

Der ZDF-„Fernsehgarten“ flimmert immer sonntags von 12 Uhr bis 14.10 Uhr über die TV-Bildschirme.