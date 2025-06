Wetter in NRW: Auf Hitze folgen Blitze – „Ziemlich durcheinander“

Das Wetter in NRW nimmt weiter Fahrt auf. Am Mittwoch (25. Juni) klettern die Temperaturen auf bis zu 32 Grad hoch. Also richtig schwüles Sommerwetter! Doch wie schon in den vergangenen Wochen folgt auch hier auf Hitze kurze Zeit später wieder einige Blitze.

In der Nacht auf Donnerstag haben sich dann teils kräftige Gewittern laut dem „Deutschen Wetterdienst“ (DWD) angekündigt. Und auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung sagt ein wechselhaftes Wetter für NRW bis zum Wochenende voraus.

Wetter in NRW: Erst heiß, dann folgt die Abkühlung

Tja, der Sommer scheint angekommen zu sein. Und mit etwas Glück dürfen wir uns in NRW noch auf einige sonnige Tage im Juni freuen. Dann wäre es sogar noch möglich, dass „der Monat sogar noch in die Top Ten der wärmsten Juni-Monate seit 1881“, aufsteigt. So die Einschätzung von Jung auf seinem Youtube-Kanal „Wetter.net“.

Mit Blick auf die Wetterkarte hat Dominik Jung allerdings nicht nur gute Neuigkeiten zu verkünden. „Erste Schauer und Gewitter und die leiten dann über in einen eher wechselhaften Donnerstag. Mal Sonne, mal Wolken, mal einzelne kurze Regenschauer oder auch Starkregenfälle – ziemlich durcheinander das Ganze. Aber es bleibt dabei: weiterhin ziemlich warm.“

Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 17 bis 20 Grad. Tagsüber wird es wieder wärmer zwischen 24 und 28 Grad. In Richtung Wochenende wird das Wetter in NRW noch freundlicher – die dicken Wolken verziehen sich langsam und es kommt nur noch vereinzelt zu Niederschlag.

