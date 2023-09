Wetter in NRW: Jetzt also doch! Experte von den Socken – „Wer hätte das gedacht?“

Am Freitag (1. September) noch kaum vorstellbar, aber wahr. Der Sommer kehrt an diesem Wochenende nach NRW zurück.

Ab Samstag (2. September) liegen die Temperaturen landesweit wieder über 20 Grad. Mancherorts wird dann sogar schon die 25-Grad-Marke geknackt. Und das ist erst der Anfang.

Wetter in NRW: Wende nach Unwettern und Tornado

In den letzten Wochen bestimmten kühle Luftmassen und immer wieder schwere Unwetter das Geschehen in NRW. Am Mittwochabend wirbelte sogar ein Tornado durch Wuppertal (hier geht es zum Video). Auch am Freitagmorgen deutet wenig darauf hin, dass bald der Sommer zurückkommen könnte. Der Himmel wolkenverhangen. Vielerorts schüttet es noch wie aus Kübeln.

Vor allem im Süden des Landes warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag noch vor Starkregen mit bis zu 35 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von nur sechs Stunden. Im Westen und Süden drohen am Nachmittag sogar einzelne Gewitter mit Starkregen. Doch damit ist vorerst Schluss.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 22 bis 25 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Sonntag: 22 bis 26 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Montag: 25 bis 29 Grad, nachts 15 bis 9 Grad

Wetter-Experte überrascht: „Wer hätte das gedacht?“

Denn pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen immer weiter an. Laut DWD-Meteorologen kratzen die Werte am Montag sogar schon wieder an der 30-Grad-Marke. „Wer hätte das gedacht, dass der Spätsommer noch einmal so aufdrehen wird?“, fragt Wetter-Experte Dominik Jung („Wetter.net“).

Und entgegen einer Befürchtung, die Experten noch Mitte der Woche teilten (mehr hier), ist das alles keine Eintagsfliege. Denn jetzt sickert langsam durch: Die Rückkehr des Sommers ist von Dauer. Bis Ende der nächsten Woche können wir uns auf Sonne satt bei Temperaturen bis zu 30 Grad in NRW freuen. Regen? Fehlanzeige! Erst zum Wochenende hin drohen nach ersten DWD-Prognosen wieder ein paar Tropfen. Wie lange das spätsommerliche Glück anhalten wird, steht allerdings noch nicht genau fest.