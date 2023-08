Wetter in NRW: Akute Warnung ++ HIER kracht es gewaltig ++ Tornado-Gefahr

Beim Wetter in NRW geht am Freitag (25. August) mächtig die Post ab. Nach einer überwiegend trockenen, aber immer schwüler werdenden Woche entladen sich im Tagesverlauf zahlreiche zum Teil schwere Gewitter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Morgen eine akute Warnung für Teile von NRW herausgegeben. Die Meteorologen sagen Unwetter mit Starkregen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb nur einer Stunde, schwere Sturmböen und Hagelschlag mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser voraus. Es sei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Tornados durch das Land fegen!

Wetter in NRW: HIER kracht es gewaltig

In einer amtlichen Wetterwarnung wird auch über die Warn-App NINA ab 10 Uhr vor starkem Gewitter in großen Teilen von NRW gewarnt. Die schwersten Unwetter werden in einem Streifen von westlicher Richtung aus Aachen bis Wuppertal erwartet. Das Epizentrum umfasst unter anderem folgende Städte:

Aachen

Duisburg

Essen

Mülheim

Düsseldorf

Leverkusen

Wuppertal

Remscheid

Mönchengladbach

Kreis Heinsberg

Solingen

Viersen

Ennepe-Ruhr-Kreis

Die Behörden warnen vor lebensgefährlichen Blitzen, entwurzelten Bäumen und herabfallende Äste und Dachziegel. Bei Platzregen drohen Verkehrsbehinderungen. Die Meteorologen gehen davon aus, dass es am Freitag bis in die Abendstunden immer wieder zu Gewittern kommt. Erst am Abend soll sich die Lage beruhigen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 20 bis 24 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Sonntag: 19 bis 22 Grad, nachts 13 bis 19 Grad

Montag: 18 bis 21 Grad, nachts 13 bis 8 Grad

Dunkle Erinnerungen im Ruhrgebiet

Erst in der vergangenen Woche haben Unwetter mit Starkregen Teile des Ruhrgebiets überflutet. Besonders betroffen waren unter anderem die Städte Gelsenkirchen und Herne. Hier standen ganze Straßenzüge bis zu einen Meter unter Wasser. Kaum sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen, drohen jetzt also schon die nächsten Unwetter.

Nach dem ungemütlichen Freitag soll es das Wetter in NRW am Wochenende wieder gemächlicher angehen lassen. Höchstens am Sonntag drohen möglicherweise einzelne Schauer und Gewitter. Der Hochsommer scheint nun Ende August definitiv vorbei zu sein. Denn bis zur nächsten Woche schafft es das Thermometer kaum mehr über die 20-Grad-Marke.