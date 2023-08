Wetter in NRW: Jetzt wird’s ungemütlich! Experte baff –„Totaler Absturz“

Von 30 Grad auf unter 15 Grad! Das Wetter steht vor einer mächtigen Wende. Innerhalb weniger Tage sollen sich die Werte in in NRW gebietsweise fast halbieren. Wetter-Experte Dominik Jung spricht von einem „totalen Sommerabsturz“.

Noch am Donnerstag (24. August) klettern die Temperaturen in den hochsommerlichen Bereich. Dann kracht es gewaltig und die Werte rutschen Richtung Wochenende in den Keller. Und das ist noch nicht alles.

Wetter in NRW: Letzte Sommertage 2023?

Wer die Chance hat, sollte die Sonne am Dienstag und Mittwoch noch einmal so richtig genießen. Denn es könnten tatsächlich die letzten richtigen Sommertage im Jahr 2023 werden. Die aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deuten darauf hin, dass es danach vorbei ist mit den herrlichen Sonnenschein der letzten Tage.

Zwar soll es auch am Donnerstag in NRW mit Temperaturen bis zu 30 Grad noch einmal richtig heiß werden. Doch von Westen her rücken schon am Vormittag immer mehr Schauer über das Land. Die DWD-Experten rechnen mit teilweise kräftigen Gewittern und Starkregen. Fiese Mischung für viele Menschen: Es droht extrem schwüles Kreislauf-Wetter. „Ziemlich eklig und klebrig“, kündigt Dominik Jung („wetter.net“) an.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 26 bis 29 Grad, nachts 16 bis 13 Grad

Donnerstag: 27 bis 30 Grad, nachts 19 bis 15 Grad

Freitag: 24 bis 27 Grad, nachts 15 bis 11 Grad

Endlich wieder lüften

Nach den schwül-heißen Tagen werden sich viele danach sehnen, endlich wieder richtig durchlüften zu können. Dazu gibt es spätestens ab Samstag (26. August) reichlich Gelegenheit. Denn dann schafft es das Thermometer nur noch mit Mühe über die 20-Grad-Marke. Am Sonntag (27. August) ist der Sommerabsturz dann vollendet. Dann liegen die Höchstwerte landesweit unter der 20-Grad-Marke – stellenweise sogar nur bei um die 15 Grad.

Dabei müssen wir uns in nächster Zeit wohl immer wieder auf längere Regenfälle einstellen. Statt Spätsommer wird es also reichlich ungemütlich im Übergang zwischen August und September.