„Sommer macht Pause“ – diese Wetter-Prognose hört zum NRW-Ferienstart niemand gerne

In NRW ist es beim Wetter aktuell ein Auf und Ab. In der einen Woche wird der Westen von einer Hitze-Welle ergriffen, die uns Temperaturen von bis zu 40 Grad beschert. In der nächsten kommt es zum Temperatursturz mit Schauern und Gewittern – alles andere als sommerlich.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Kanal „wetter.net“ muss sich zum Ferienbeginn am Montag (14. Juli) mit einer schlechten Nachricht bei seinen Zuschauern melden. Denn ausgerechnet in der ersten Woche der Sommerferien drückt der Sommer jetzt die Pausentaste. Wann genau, erfährst du hier.

Wetter in NRW macht Sommerpause

Derzeit zeigt sich der mitteleuropäische Sommer laut Jung von seiner „typischen“ Seite. Demnach sei das Auf und Ab beim Wetter in NRW und anderen Teilen Deutschlands völlig normal.

+++ Ausgerechnet zum Ferienstart! Heftige Bahn-Störung treibt NRW-Urlauber in den Wahnsinn +++

Aktuell hält mal wieder ein Tief Deutschland fest in seinem Griff. Das hat in dieser Woche nicht nur einen deutlichen Temperatursturz von fast 30 auf nicht einmal 20 Grad zur Folge. Sondern auch Schauer und Gewitter sind in NRW die bittere Folge. „Es geht sehr spannend weiter“, drückt es der Wetter-Experte diplomatischer aus.

SO geht es jetzt weiter

Während wir uns am Montag noch über bis zu 27 Grad im Westen freuen können, trübt der Blick auf das Regenradar die Freude. Denn laut dem Deutschen Wetterdienst kommt die warme Witterung gepaart mit Schauern und Gewittern. Daran ändert sich auch am Dienstag bei Temperaturen von maximal 25 Grad nicht viel.

Diese Nachrichten könnten dich jetzt auch interessieren:

Am Mittwoch dagegen steht der kühlste Tag der Woche bevor. Gerade mal bis zu 18 Grad sind dann die deutlich kältere Realität. „Der Sommer macht temperaturtechnisch am Mittwoch eine Pause“, wird auch Dominik Jung in seinem Video bei Youtube deutlich. Doch schon am Donnerstag und Freitag steht schon die nächste Wende bevor, denn dann sind wieder Temperaturen von bis zu 30 Grad drin und der Sommer kehrt voll zurück. Aber Jung muss auch warnen: Die Wettermodelle kündigen für NRW auch Niederschläge bis Samstagmorgen an. Diese „sind mit Vorsicht zu genießen“.