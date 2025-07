Ausgerechnet zum Ferienstart! Heftige Bahn-Störung mitten in NRW

Im Großraum Köln brauchten Bahn-Reisende am Montagmorgen (14. Juli) jede Menge Geduld. Denn ausgerechnet zum NRW-Ferienstart ging hier zeitweise kaum etwas. Dahinter soll eine heftige Störung stecken.

17 Linien sollen davon betroffen sein – und das machte sich am Montag auch im Berufsverkehr deutlich bemerkbar. Verspätungen, Teilausfälle bis hin zu kompletten Ausfällen sind in der NRW-Stadt sowie – daraus resultierend – in weiten Teilen des Rheinlandes und des Ruhrgebiets die bittere Folge.

NRW-Stadt von Sperrung betroffen

„Der Großraum Köln ist aktuell beeinträchtigt. Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Sperrung“, informierte am Montagmorgen „zuginfo.nrw„. Der Grund dafür sollen „Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten“ gewesen sein.

+++ Pünktlich zum NRW-Ferienstart: Phantasialand macht es offiziell – „Sehr geil“ +++

Seit Montagmorgen, 4 Uhr, war der Großraum Köln beeinträchtigt. Und Pendler beziehungsweise Reisende, die am frühen Morgen per Bahn in den Urlaub starten wollten, brauchten zeitweise Nerven aus Stahl. Neben Verspätungen und Ausfällen konnte es auch zu Änderungen im Zuglauf kommen.

DAS müssen Reisende jetzt beachten

Von der heftigen Störung in der NRW-Stadt sind aktuell folgende Linien betroffen:

RE 1 (RRX) Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm

Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm RE 3 Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm

Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm RE 5 (RRX) Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel

Koblenz–Bonn–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Wesel RE 6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen–Neuss–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Bielefeld–Minden

Köln/Bonn Flughafen–Neuss–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Bielefeld–Minden RE 7 Rheine–Münster–Hamm–Hagen–Wuppertal–Köln–Neuss–Krefeld

Rheine–Münster–Hamm–Hagen–Wuppertal–Köln–Neuss–Krefeld RE 8 Mönchengladbach–Köln–Köln/Bonn Flughafen–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz

Mönchengladbach–Köln–Köln/Bonn Flughafen–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz RE 9 Aachen–Köln–Troisdorf–Au (Sieg)–Betzdorf–Siegen

Aachen–Köln–Troisdorf–Au (Sieg)–Betzdorf–Siegen RE 22 Köln–Euskirchen–Gerolstein

Köln–Euskirchen–Gerolstein RB 24 Köln–Euskirchen–Kall/Gerolstein

Köln–Euskirchen–Kall/Gerolstein RB 25 Köln–Overath–Engelskirchen–Marienheide–Meinerzhagen–Lüdenscheid

Köln–Overath–Engelskirchen–Marienheide–Meinerzhagen–Lüdenscheid RB 26 Köln Messe/Deutz–Köln–Bonn–Koblenz–Mainz

Köln Messe/Deutz–Köln–Bonn–Koblenz–Mainz RB 27 Mönchengladbach–Rommerskirchen–Köln–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz

Mönchengladbach–Rommerskirchen–Köln–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz RB 38 Köln Messe/Deutz–Horrem–Bedburg

Köln Messe/Deutz–Horrem–Bedburg RB 48 Wuppertal-Oberbarmen–Solingen–Köln–Bonn–Bonn-Mehlem

Wuppertal-Oberbarmen–Solingen–Köln–Bonn–Bonn-Mehlem S 6 Köln-Worringen–Köln–Düsseldorf–Ratingen–Essen

Köln-Worringen–Köln–Düsseldorf–Ratingen–Essen S 11 Bergisch-Gladbach–Köln–Neuss–Düsseldorf–Düsseldorf Flughafen Terminal

Bergisch-Gladbach–Köln–Neuss–Düsseldorf–Düsseldorf Flughafen Terminal S 12 Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem

Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem S 19 Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem–Düren

Laut „zuginfo.nrw“ wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Demnach war ein Bus der Firma Dominguez Reisen zwischen Hennef (Sieg) und Troisdorf im Einsatz. „Ein weiterer Ersatzverkehr (SEV) mit zwei Bussen der Firma Dominguez Reisen und drei Bussen der Firma Wabo Reisen zwischen Köln Hbf und Troisdorf ist eingerichtet“, hieß es weiter.

Noch mehr News für dich:

Mit Stand von 9.30 Uhr sollen die Bauarbeiten im Raum Köln beendet sein. In Kürze sollen die Züge wieder wie gewohnt ohne Einschränkungen fahren können. Auch der Schienenersatzverkehr wird beendet. „In der Folge kann es noch zu teilweise hohen Verspätungen und gegebenenfalls zu Teilausfällen kommen“, wird allerdings noch weiter gewarnt.

Reisende, die mit einem Zug im Raum Köln abfahren oder ankommen sollten, sollten sich vor Reiseantritt oder Ankunft gut informieren. Sonst droht am Ende eine böse Überraschung.