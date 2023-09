Wetter in NRW: Hitze-Rekord im Ruhrgebiet – doch jetzt kracht es gewaltig

Das Wetter meint es aktuell gut mit Sonnenanbetern in NRW. Seit September-Beginn ist der Sommer zurück. Am Dienstag (5. September) knackte das Thermometer sogar wieder die 30-Grad-Marke. Einen Tag später stellte ein Ort in NRW sogar den deutschlandweiten Hitze-Rekord auf.

So wurden nach Angaben von Dominik Jung die höchsten Werte in Duisburg gemessen. Hier stiegen die Temperaturen auf satte 32,2 Grad. Doch bald ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Nach Angaben des Wetter-Experten erwartet uns demnächst ein gehöriges Donnerwetter.

Wetter in NRW: Hitzewelle rollt

Deutschlandweiter Hitze-Rekord für NRW am Mittwoch! Und in den nächsten Tagen soll es bei uns sogar noch wärmer werden. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge können es am Wochenende bis zu 33 Grad werden. Regen? Fehlanzeige.

Wer das sommerliche Wetter genießt, sollte es an diesem Wochenende noch einmal voll auskosten. Diejenigen, die sich nach Abkühlung sehnen, können hingegen aufatmen. Denn spätestens Mitte nächster Woche soll es nach aktuellen Prognosen vorbei sein mit der Hitzewelle.

Wettervorhersage: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage in NRW:

Freitag: 29 bis 33 Grad, nachts 19 bis 12 Grad

Samstag: 28 bis 32 Grad, nachts 18 bis 15 Grad

Sonntag: 29 bis 33 Grad, nachts 19 bis 16 Grad

Hitzewelle endet mit großem Knall

Nach Angaben von Dominik Jung drohen in der Nacht von Dienstag (12. September) auf Mittwoch kräftige Schauer und Gewitter. „Und auch der Mittwoch ist dann sehr wechselhaft. Viele Wolken. Einzelne Schauer und Gewitter mittendrin – zum Teil auch unwetterartig“, spricht Dominik Jung („wetter.net“) Klartext.

Mit dem kräftigen Donnerwetter soll es dann auch schlagartig mit der Hitzewelle in NRW gewesen sein. So sollen es die Temperaturen am nächsten Mittwoch nicht einmal mehr über die 20-Grad-Marke schaffen. Danach sollen die Werte zwar wieder leicht steigen. Doch mit der Hitze soll es das wohl vorerst gewesen sein.