Flughafen Düsseldorf: Riesen-Aufruhr – als SIE auftauchen, stehen Mitarbeiter Spalier

Emotionale Bilder am Donnerstag (7. September) am Flughafen Düsseldorf. Wie immer landeten an diesem Tag Flugzeuge aus der ganzen Welt am größten Airport Nordrhein-Westfalens.

Doch es waren keine gewöhnlichen Flieger, die im regelmäßigen Takt am Flughafen Düsseldorf eintrafen. Die Passagiere konnten sich am Terminal sogar auf einen ordentlichen Empfang gefasst machen.

Flughafen Düsseldorf: Große Ehre am Terminal

„Heute war viel los bei uns im Terminal“, berichtet der Flughafen Düsseldorf und verweist auf Bilder vom Hauptanreisetag der „Invictus Games 2023“. Das von Prinz Harry im Jahr 2014 initiierten Sportereignis für im Krieg verwundete Soldaten findet in diesem Jahr erstmals in Düsseldorf statt. Eine große Ehre sowohl für die Bundeswehr als auch für die Stadt Düsseldorf.

Live-Musik, Maskottchen und klatschende Mitarbeiter haben Teams, ihre Familien und Freunde am Flughafen Düsseldorf begrüßt. „Die Vorfreude war überall zu spüren und auch wir als Official Supplier der Spiele freuen uns, wenn es am 9. September endlich losgeht!“, so die Airport-Verantwortlichen und teilten emotionale Bilder vom Rollfeld und Terminal.

Wie lange bleibt Prinz Harry in Düsseldorf

Auch Prinz Harry wird bei den diesjährigen „Invictus Games“ in Düsseldorf erwartet. Am Freitag (8. September) verweilt der Duke of Sussex zwar noch in London – zum ersten Todestag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (mehr hier). Danach reist Prinz Harry allerdings nach Nordrhein-Westfalen, wo er in der nächsten Woche seinen Geburtstag feiern wird. Viele Royals-Fans hoffen, dass dann auch seine Ehefrau Meghan Markle in Düsseldorf auftauchen wird.

Im Gespräch mit DER WESTEN ließ Royals-Experte Norbert Loh durchblicken, dass es ein einsamer Geburtstag für Prinz Harry werden könnte: „Harry wird am 15. September 39 Jahre alt. Wahrscheinlich ist er dann noch in Düsseldorf, denn seine Veranstaltung geht noch bis zum 16. September. Man weiß im Augenblick auch nicht, ob Meghan überhaupt nach Düsseldorf kommt.“