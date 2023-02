Wetter in NRW: Experten mit heftiger Prognose – „Winter-Kracher“ möglich?

Beim Wetter in NRW sind sich aktuell alle Meteorologen relativ einig – zumindest, was die Prognosen bis kurz nach der Monatshälfte angeht. Bis dahin soll es für die Jahreszeit unüblich mild bleiben (mehr hier).

Doch wie geht es danach weiter? Holt uns der Winter in NRW wieder ein? Wetter-Experten können das mittlerweile nicht mehr ausschließen. Sie stellen einen Umschwung in Aussicht, der sich gewaschen hat.

Wetter in NRW: Kommt jetzt der „Winter-Kracher“?

Die Ereignisse wiederholen sich. Schon zu Beginn des Jahres hagelte es Rekord-Temperaturen in NRW. Mancherorts kratzte das Thermometer zu Silvester sogar an der 20-Grad-Marke. Erst in der zweiten Januarhälfte gingen die Werte wieder in den Keller.

Ähnlich die Entwicklung im Februar. Auch hier gehen die Temperaturen in der ersten Monatshälfte in den zweistelligen Bereich. Noch bis Mitte Februar soll ein stabiles Hochdrucksystem die Temperaturen steigen lassen. Gleichzeitig hat sich nach Angaben der Experten von „wetterprognose-wettervorhersage.de“ ein Prozess in Gang gesetzt, der das Wetter Ende Februar komplett auf den Kopf stellen könnte. Die Rede ist von einem waschechten „Winter-Kracher“.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 7 bis 10 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Sonntag: 7 bis 10 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 0 Grad

Montag: 7 bis 11 Grad, nachts 3 bis 0 Grad

Wetter-Umschwung in NRW?

Demnach sei nicht auszuschließen, dass eine Verschiebung der Verhältnisse in oberen Luftschichten, demnächst auch beim Wetter in NRW bemerkbar sein könnte. Sollte ein in Stratosphärenhöhe aktuell vorherrschender Polarwirbel in sich zusammen brechen, könnten uns innerhalb weniger Tage wieder winterliche Temperaturen winken.

Bis dahin bleiben uns erstmal für diese Jahreszeit unüblich warme Tage mit wenig Niederschlag erhalten. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen wir erst ab Donnerstag (16. Februar) wieder mit Regen rechnen. Glätte ist vorerst nur noch in der Nacht auf Samstag im Bergland zu erwarten. In den übrigen Teilen des Landes sinken die Temperaturen nicht mehr unter den Gefrierpunkt.