Wetter in NRW: Experte mit Schock-Prognose – doch SIE können jubeln

Das Wetter in NRW präsentiert sich aktuell von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein erhellte die Gemüter im Laufe dieser Woche nach zuvor reichlich trüben Monaten. Dabei lagen die Temperaturen in NRW tagsüber zuletzt nur knapp über dem Gefrierpunkt – und damit einigermaßen im Rahmen des Klimamittels.

Einige Meteorologen hatten zuletzt sogar einen extremen Wintereinbruch für möglich gehalten. Doch diese Prognosen sollten sich sprichwörtlich in Luft auflösen. Stattdessen steht uns jetzt eine ganz andere Entwicklung bevor.

Wetter in NRW: Experte bestürzt – „Totalausfall“

So sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen in NRW sukzessive steigen. Dominik Jung spricht angesichts der bevorstehenden Entwicklung von einer „Schockprognose für Winterfans“. Der Meteorologe, selbst bekennender Winter-Fan, nimmt in der Vorhersage für den laufenden Monat bei „wetter.net“ kein Blatt vor den Mund.

Der Wetter-Experte geht nach Auswertung der aktuellen Modelle von Werten im deutlich zweistelligen Bereich aus und spricht von einem „Totalausfall des Winters im Februar“. Schon zum Wochenende hin können die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in einigen Landesteilen schon in den zweistelligen Bereich steigen.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 5 bis 7 Grad, nachts 4 bis 2 Grad

Samstag: 7 bis 10 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Sonntag: 7 bis 10 Grad, nachts 4 bis 0 Grad

Wetter in NRW: Sie können jubeln

Auch die DWD-Meteorologen gehen davon aus, dass die Werte bis Mitte nächster Woche weiter steigen werden. Dabei soll es in den nächsten Tagen außerdem weitestgehend trocken bleiben. Erst ab Donnerstag (9. Februar) könnten dann wieder ein paar Tropfen herunterkommen.

Während Winter-Fans angesichts der milden Temperaturen vorerst in die Röhre gucken, können Jecke jubeln. Denn nach Angaben von Dominik Jung „wetter.net“ solle es auch über die Karnevals-Tage unüblich mild werden. So werden die Jecken in ihren Kostümen wohl in diesem Jahr nicht frösteln müssen.